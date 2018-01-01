Праздничные модели ракет запустили в Гродно

МИНСК, 2 янв — Sputnik. Необычные новогодние модели ракет запустили во вторник в Гродно, сообщили в эфире телеканала СТВ.

Самодельные праздничные ракеты стартовали с импровизированного космодрома на территории центрального спортивного комплекса "Неман".

В небо запустили ракеты в виде снеговика, Деда Мороза, новогодней елки. Среди них была и ракета-символ ушедшего года Петуха. После запуска на землю на парашюте спустилась фигурка собаки – будущего символа 2018 года.

Праздник для всего города организовал областной центр технического творчества. Так жители Гродно провожают старый и встречают Новый год уже десять лет благодаря традиции воспитанников кружка моделирования и их преподавателю.

Каждый год праздничное мероприятие приходят посмотреть сотни зрителей, которые также принимают участие в викторинах на космическую тематику.