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Праздничные модели ракет запустили в Гродно
02.01.2018 17:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 янв — Sputnik. Необычные новогодние модели ракет запустили во вторник в Гродно, сообщили в эфире телеканала СТВ.
Самодельные праздничные ракеты стартовали с импровизированного космодрома на территории центрального спортивного комплекса "Неман".
В небо запустили ракеты в виде снеговика, Деда Мороза, новогодней елки. Среди них была и ракета-символ ушедшего года Петуха. После запуска на землю на парашюте спустилась фигурка собаки – будущего символа 2018 года.
Праздник для всего города организовал областной центр технического творчества. Так жители Гродно провожают старый и встречают Новый год уже десять лет благодаря традиции воспитанников кружка моделирования и их преподавателю.
Каждый год праздничное мероприятие приходят посмотреть сотни зрителей, которые также принимают участие в викторинах на космическую тематику.
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Запуск украшенных ракет является десятилетней новогодней традицией гродненцев.
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