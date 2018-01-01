ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Праздничные модели ракет запустили в Гродно

02.01.2018 17:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 янв — Sputnik. Необычные новогодние модели ракет запустили во вторник в Гродно, сообщили в эфире телеканала СТВ.

Самодельные праздничные ракеты стартовали с импровизированного космодрома на территории центрального спортивного комплекса "Неман".

В небо запустили ракеты в виде снеговика, Деда Мороза, новогодней елки. Среди них была и ракета-символ ушедшего года Петуха. После запуска на землю на парашюте спустилась фигурка собаки – будущего символа 2018 года.

Праздник для всего города организовал областной центр технического творчества. Так жители Гродно провожают старый и встречают Новый год уже десять лет благодаря традиции воспитанников кружка моделирования и их преподавателю.

Каждый год праздничное мероприятие приходят посмотреть сотни зрителей, которые также принимают участие в викторинах на космическую тематику.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запуск украшенных ракет является десятилетней новогодней традицией гродненцев.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Соцсети поздравили Землю с "2018-м днем рождения"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика