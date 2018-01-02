В Калифорнии разрешили продавать марихуану в немедицинских целях

МИНСК, 2 янв — Sputnik. Продажа марихуаны в рекреационных целях официально началась в американском штате Калифорния, сообщил портал Business Insider .



© Sputnik / Александр Шурмелев Беременные американки все чаще "подсаживаются" на марихуану

Нововведения вступили в силу в полночь 1 января. В соответствии с новыми правилами, совершеннолетние люди, начиная с 21 года, могут покупать по 1 унции (около 28 граммов) марихуаны, а также выращивать дома максимум шесть единиц растения без разрешения на это врача.

Купить марихуану в любом магазине по-прежнему нельзя. Для продажи этого растения необходима специальная лицензия – на данный момент такая есть у 40 компаний.

Также существуют и временные ограничения: наркотическое средство нельзя будет купить с десяти вечера и до шести утра.

Кроме того, нововведение коснулось не всех районов штата, власти более 70 округов штата имеют местные законы, которые запрещают выращивание или продажу марихуаны.

Решение о легализации продажи каннабиса в рекреационных целях было принято после голосования, состоявшегося в Калифорнии в ноябре 2016 года.

Напомним, в 1996 году Калифорния стала первым американским штатом, разрешившим использование марихуаны в медицинских целях.