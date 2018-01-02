|
В Калифорнии разрешили продавать марихуану в немедицинских целях
02.01.2018 18:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 янв — Sputnik. Продажа марихуаны в рекреационных целях официально началась в американском штате Калифорния, сообщил портал
© Sputnik / Александр Шурмелев
Нововведения вступили в силу в полночь 1 января. В соответствии с новыми правилами, совершеннолетние люди, начиная с 21 года, могут покупать по 1 унции (около 28 граммов) марихуаны, а также выращивать дома максимум шесть единиц растения без разрешения на это врача.
Купить марихуану в любом магазине по-прежнему нельзя. Для продажи этого растения необходима специальная лицензия – на данный момент такая есть у 40 компаний.
Также существуют и временные ограничения: наркотическое средство нельзя будет купить с десяти вечера и до шести утра.
Кроме того, нововведение коснулось не всех районов штата, власти более 70 округов штата имеют местные законы, которые запрещают выращивание или продажу марихуаны.
Решение о легализации продажи каннабиса в рекреационных целях было принято после голосования, состоявшегося в Калифорнии в ноябре 2016 года.
Напомним, в 1996 году Калифорния стала первым американским штатом, разрешившим использование марихуаны в медицинских целях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такое решение стало результатом голосования, прошедшего в ноябре 2016 года.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии