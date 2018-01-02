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Как будет работать общественный транспорт 3-5 января
02.01.2018 19:28 — Новости Общества | Tut.by
Работа ряда маршрутов городского общественного транспорта будет скорректирована 3−5 января в связи с изменением режима работы крупных столичных промышленных предприятий в период праздников. Об этом
Будет уменьшено количество подвижного состава:
на троллейбусных маршрутах:
— № 5, 30, 32, 33, 48, — на 1 ед. в часы «пик» на каждом;
— № 67 — на 3 ед. в часы «пик»;
— № 15 — на 4 ед. в часы «пик»;
на автобусных маршрутах:
— № 2С, 27д, 54, 84, 128, 153 — на 1 ед. в утренние часы «пик» на каждом;
— № 42, 43д, 61, 64, 88С — на 1 ед. в часы «пик» на каждом;
на трамвайных маршрутах:
— № 11 — на 2 ед. в часы «пик».
Отменяется выполнение оборотных рейсов по автобусному маршруту № 98С отправлением от ст.м. «Могилевская» в 15.31 и 23.41.
Отменяется работа автобусного маршрута № 98С в вечерние часы «пик».
Отменяется работа троллейбусных маршрутов № 26, 41д и трамвайного маршрута № 9.
В ГП «Минсктранс» просят гостей и жителей Минска учитывать данную информацию при планировании поездок.
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Работа ряда маршрутов городского общественного транспорта будет скорректирована 3−5 января в связи с изменением режима работы крупных столичных промышленных...
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