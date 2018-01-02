ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как будет работать общественный транспорт 3-5 января

02.01.2018 19:28 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Работа ряда маршрутов городского общественного транспорта будет скорректирована 3−5 января в связи с изменением режима работы крупных столичных промышленных предприятий в период праздников. Об этом сообщает ГП «Минсктранс».


Фото: Инга Шкелер

Будет уменьшено количество подвижного состава:

на троллейбусных маршрутах:

— № 5, 30, 32, 33, 48, — на 1 ед. в часы «пик» на каждом;

— № 67 — на 3 ед. в часы «пик»;

— № 15 — на 4 ед. в часы «пик»;

на автобусных маршрутах:

— № 2С, 27д, 54, 84, 128, 153 — на 1 ед. в утренние часы «пик» на каждом;

— № 42, 43д, 61, 64, 88С — на 1 ед. в часы «пик» на каждом;

на трамвайных маршрутах:

— № 11 — на 2 ед. в часы «пик».

Отменяется выполнение оборотных рейсов по автобусному маршруту № 98С отправлением от ст.м. «Могилевская» в 15.31 и 23.41.

Отменяется работа автобусного маршрута № 98С в вечерние часы «пик».

Отменяется работа троллейбусных маршрутов № 26, 41д и трамвайного маршрута № 9.

В ГП «Минсктранс» просят гостей и жителей Минска учитывать данную информацию при планировании поездок.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 167
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работа ряда маршрутов городского общественного транспорта будет скорректирована 3−5 января в связи с изменением режима работы крупных столичных промышленных...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Калифорнии разрешили продавать марихуану в немедицинских целях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика