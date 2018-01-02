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В первый день нового года в Беларуси появились на свет около 200 новорожденных
02.01.2018 19:58 — Новости Общества | Tut.by
В первый день 2018 года в нашей стране родились 200 малышей. Об этом сообщает издание
— Первыми родились девочки — в Витебске и Минске, — рассказала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Ванина. — Всего за первые сутки 2018 года родились около 200 малышей.
Пока известно, что первым ребенком в стране, который появился чуть ли не под бой курантов — в 00.01, стала девочка, вес которой составил 3 килограмма 560 граммов, а рост — 51 сантиметр. Малышка появилась у мамы Ириной Волковой в Витебском областном клиническом родильном доме.
В Минске же первый ребенок объявился в родильном доме №2 у мамы Татьяны, которая, кстати, по профессии педиатр. У нее родилась девочка весом в 3 килограмма 520 граммов.
— Ее рост – 54 сантиметра. Появилась она на свет в 00.30. Все прошло хорошо, — рассказал Сергей Васильев, заместитель главного врача роддома №2 Минска. — Счастливых родителей, у которых это первый ребенок, поздравляли представители Министерства здравоохранения.
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Пока известно, что первым ребенком в стране, который появился чуть ли не под бой курантов - в 00.01, стала девочка, вес которой составил 3 килограмма 560 граммов, а рост - 51...
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