Доброе новогоднее утро!

Праздники, к сожалению, закончились — и нам всем снова пора на работу. А в ссобойке — признайтесь! — «Оливье»? Или уже доели? Потерпите эту короткую рабочую неделю, а в выходные снова праздники!





ВАЖНОЕ

Погода не перестает удивлять: за последнюю неделю температурные рекорды обновились уже три раза !

А долгожданный 2018-й принесет нам много нового и неожиданного, хорошего и не очень. Медали на Олимпиаде, детское «Евровидение», вступление в силу IT-декрета — это далеко не все события, которых мы ждем в новом году. Мы надеемся, что в новом году…

Кстати, прошлый год стал самым безопасным в истории авиации — тьфу-тьфу, за весь 2017-й в мире не погиб ни один пассажир коммерческого рейса. Нет, жертвы, конечно, были, — но на грузовых рейсах и в малой авиации.

А вы знаете, кто в Беларуси уже зарабатывает заветные «по пиццот»? Нет, ну, конечно, айтишников и летчиков все назовут — а еще ?

Наши депутаты предлагают ввести «пасведчанне суайчынніка» для живущих за рубежом выходцев из Беларуси и их потомков. Рассказываем, что это .

В Иране уже неделю продолжаются протесты: погибли 20 человек, арестованы сотни манифестантов. Все подробности противостояния — здесь .

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Некоторые особо отчаянные «зожники» вышли на пробежку рано утром 1 января — когда вы еще только ложились. Зачем им вот это все — рассказываем здесь .

А у кого-то в новый год еще и день рождения — тут уж, конечно, точно не до ЗОЖа! ;) А если серьезно, то всегда было интересно, каково это — праздновать свой личный праздник под «общественный» бой курантов. Наконец-то мы порасспрашивали «виновников торжества» .

Ну и вообще, многие дают себе обещания начать новую жизнь с 1 января, но не у всех хватает силы духа и мотивации, чтобы достичь своих целей. Вот вы хоть раз смогли? Ага-а-а! А наши герои взяли и сделали — и за год, например, похудели на 22 кг. Вдохновляйтесь !

Вот еще одна о-о-очень мотивирующая история о том, как девушка из Добруша стала иконой стиля и одной из самых влиятельных женщин Дубая . Представляете?

Ну и невозможно в новом году не затронуть жилищный вопрос. Что вы знаете о Фаниполе? А ведь он ближе всего расположен к столице, с ним самое лучшее транспортное сообщение, здесь больше, чем в других городах, строится жилья, которое могут купить минчане, и оно дешевле, чем в Минске. Заинтересовались? Теперь послушайте тех, кто сюда уже переехал .

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Вот вы где Новый год праздновали? Дома? В клубе? А знаете, как провели новогоднюю ночь мировые лидеры? Рассказываем .

А еще пообщались с минчанином, который 15 зим подряд работал в Москве Дедом Морозом. Дети за это время встречались разные, заказы случались даже опасные . «Нас вызвали к очень состоятельной девочке. Такой богатой, что для игрушек у нее была отдельная комната. На входе меня и Снегурку попросили раздеться — обыск. Как сейчас помню, диванчик в „охранке“ — на нем мой мешок с подарками, а рядом два автомата Калашникова». Вот как бывает.

И вот у нас вторая часть лучших фото Reuters за 2017 год: здесь теракты, природные катаклизмы и люди в новостях. Вспоминайте — это наш с вами мир . И еще посмотрите лучшие фото NASA за весь 2017-й . Ну, чтоб два раза не бегать.





Все новости понедельника, 1 января

Все новости вторника, 2 января

Ну, а напоследок бросаем вызов диванным путешественникам: любите ли вы географию так, как любим ее мы? Проверьте свою эрудицию, пристегните ремни — взлетаем ! С новым годом!

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