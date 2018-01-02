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Наступивший 2018-й, "пасведчанне суайчынніка" и новогодние именинники - все за выходные
03.01.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе новогоднее утро!
Праздники, к сожалению, закончились — и нам всем снова пора на работу. А в ссобойке — признайтесь! — «Оливье»? Или уже доели? Потерпите эту короткую рабочую неделю, а в выходные снова праздники!
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А долгожданный 2018-й принесет нам много нового и неожиданного, хорошего и не очень. Медали на Олимпиаде, детское «Евровидение», вступление в силу IT-декрета — это далеко не все события, которых мы ждем в новом году.
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Ну и невозможно в новом году не затронуть жилищный вопрос. Что вы знаете о Фаниполе? А ведь он ближе всего расположен к столице, с ним самое лучшее транспортное сообщение, здесь больше, чем в других городах, строится жилья, которое могут купить минчане, и оно дешевле, чем в Минске. Заинтересовались?
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Ну, а напоследок бросаем вызов диванным путешественникам: любите ли вы географию так, как любим ее мы?
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Доброе новогоднее утро! Потерпите эту короткую рабочую неделю - а в выходные снова праздники!
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