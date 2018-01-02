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2 января температурные рекорды обновлены в центре и на севере Витебской области
03.01.2018 07:26 — Новости Общества | Tut.by
Второй день подряд в Беларуси обновляются температурные рекорды.
2 января теплее всего было в центре и на севере Витебской области. На метеостанции в Березинском заповеднике столбик термометра поднялся до отметки 6 градусов выше нуля (прежний максимум дня — плюс 5,7 в 1984 году). В Полоцке было 5,9 градуса (5,3 в 2007-м), Лепеле — 5,4 (5,1 в 1984-м), Докшицах — 5,2 (4,7 в 1984-м), Езерище — 4,4 (4,2 в 2007-м).
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2 января теплее всего было в центре и на севере Витебской области. На метеостанции в Березинском заповеднике столбик термометра поднялся до отметки 6 градусов выше...
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