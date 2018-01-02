Королевские итоги года: почему нам всем нужна корона

Трамп уйдет, биткоин взлетит и обвалится, а потом, возможно, снова взлетит — и в этом непредсказуемо изменчивом мире нам всем нужна корона, хотя бы чужая. На протяжении года Sputnik рассказывал вам о беременности супруги принца Уильяма, о взрослении принцессы Шарлотты и принца Джорджа, вместе мы выучили порядок престолонаследования в Японии и вспомнили истории самых громких отречений от трона. Пришло время объясниться, зачем мы это делали.

Принц Гарри как реалити-шоу

Если вы отчаянно отвергаете любые проявления масскульта и не готовы получать удовольствие и покой от просмотра влогов, протяженное во времени реалити из жизни королевской семьи вам подойдет. Мало какой ситком пережил столько продлений. Очевидный плюс в том, что королевская семья не предлагает зрителю ничего лишнего, никаких выпусков о списке покупок герцогини Кембриджской или фото еды от королевы.



© REUTERS/ Mark Blinch Бабушка разрешила: принц Гарри объявил о помолвке

В этом сезоне принц Уильям отвел младшего сына в школу , герцогиня Кембриджская Кейт сообщила о третьей беременности , принц Гарри — о помолвке с актрисой Меган Маркл, и это стало достойным завершением года. Стараясь максимально приблизить корону к народу или просто ради удовольствия, британские принцы снялись в новом эпизоде саги "Звездные войны". В середине сезона Гарри обратил внимание на важность своевременного обращения к психологу и заботу о ментальном здоровье, к концу сезона — взял интервью у Барака Обамы и в целом стал едва ли не главным ньюсмейкером Британии. По крайней мере, новости о Гарри британцы читали главным образом с удовольствием, чего не скажешь о новостях о "Брексите".

Если британцы могут задаваться вопросом о том, нужна ли им монархия, на которую в год тратится порядка 400 млн долларов, то у белорусов повода нет. Совершенно бесплатно мы получаем то, за что платят британцы — красоту стабильности. И если в стабильности у нас недостатка нет, то над флером красоты вокруг нее можно поработать. А для бунтарей, которых не привлекает идея стабильного мира, всегда есть принц Гарри и его весьма хорошенькая, пусть и разведенная (нарушение правил!) невеста.

Рождество по-королевски

Королевская семья ежегодно встречает Рождество в личном поместье королевы. В этом году впервые на рождественской службе побывала невеста принца Гарри. Это само по себе нарушение правил — Кейт Миддлтон получила разрешение отметить Рождество с семьей Уильяма только став его супругой. Но Меган, как пишут британские СМИ, бабушка Гарри полюбила, так что ей пошли на уступки.

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Посещение литургии, затем традиционный обед — индейка и картофель, и вся семья собирается у телевизора. В 15:00 по Гринвичу показали речь королевы — к слову, это единственный за год повод, по которому королева пишет текст речи сама. Она вспомнила о жертвах терактов в Лондоне и Манчестере и поблагодарила супруга принца Филиппа за поддержку — в этом году королевская пара отметила семидесятилетний юбилей совместной жизни.

Не только Елизавета

Истории других королевских и императорских семей волнуют общественность в Беларуси немного меньше, чем британская корона. И все же в этом году японская принцесса Мако привлекла едва ли не больше внимания, чем королева Великобритании. Принцесса примечательна тем, что имея многое, она в силах и от многого отказаться.

История отречения от трона ради любви взволновала общественность — внутри Японии принялись обсуждать, что если законы не изменятся, страна потеряет всех своих принцесс и принцев, а за пределами страны просто умиленно вздыхали.

Чтобы выйти замуж за простолюдина, сотрудника юридической фирмы, принцесса Мако вынуждена будет отказаться от престола . Она настроена бодро — работает в музее и утверждает, что рада позаботиться не только о стране, но и о себе. Не вдаваясь в подробности, заключим лишь, что в Британии столь суровых законов уже нет — принц и принцесса могут выйти замуж за простолюдина и сохранить титул — все-таки демократия и никакого сексизма.

Зачем корона

Для тех, кому мало новостей о сегодняшней жизни королевской семьи, в конце минувшего года в эфир вышел сериал "Корона". На протяжении двух сезонов авторы пытаются объяснить, зачем Британии королева и королевская семья с ее невероятными затратами, и резюмируют — "Королевскую семью любят, потому что они — семья". Вряд ли мы сможем объяснить лучше.

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