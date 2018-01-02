В Беларуси три деревни SOS — в Боровлянах, Марьиной Горке и Могилеве. Каждая из них представляет собой большой детский дом семейного типа, на территории которого живут несколько семей с детьми, оставшимися без своих кровных родителей. В преддверии Нового года к ребятам, конечно, относятся с особым вниманием. Их радуют подарками и представлениями компании и волонтеры. Перед Новым годом вместе с Coca-Cola мы съездили в Боровляны, чтобы узнать, как живет деревня, и поздравить ребят с праздником. А еще — спросить, что значит для них слово «счастье» и понимают ли они его так же, как некоторые писатели.

Детские деревни SOS — это международная организация, которая поддерживает детей, оставшихся по разным причинам без родителей. Также деревни работают с ребятами, семья которых находится в неблагополучном положении. SOS — аббревиатура, которая вовсе не означает сигнал бедствия, хоть и соотносится с ним. Сокращение пошло от англ. social support — социальная поддержка.

Об особенностях воспитанников и жизни в SOS-деревне рассказал ее директор Виталий Коротыш. С привычным образом строгого руководителя его роднит, кажется, только костюм: Виталий не просто разговаривает с подопечными на равных, но и знает их всех по именам.



Виталий Коротыш вместе с жителями SOS-деревни и их питомцем

— У нас ребята и кошку, и собаку могут держать, если захотят. Здесь, как в обычных семьях, нет никаких ограничений, — говорит Виталий. — Конечно, каждая SOS-мама (так здесь называют сотрудников) воспитывает детей в своей манере: кто-то идет с ними на сделку, общаясь на равных, кто-то более строго подходит к процессу.

Подбор воспитателей скрупулезный. Подать заявку может по сути каждый, и многих действительно привлекает зарплата — средняя по Минску. Но не все кандидаты дойдут до конца, ведь это не обычная работа, а длительное обязательство с испытательным сроком длиной в год и психологическими тестами.

— Для SOS-мам существуют возрастные ограничения: в 19 лет девушка еще вряд ли может понять всю ответственность, а у женщин пенсионного возраста есть риск не вынести нагрузку. Также важно, чтобы ребенок, попав в семью, пробыл в ней же до конца, до своего выпуска из нашего учреждения. Потерять маму и почему-то получить затем новую воспринимается ребенком как предательство.

По словам Виталия, недавно в деревне впервые поселилась семейная пара: мама и папа. А вот отдельно практика SOS-пап в мире не распространена.

— Попытки были, но мужчины выдерживали максимум 1−2 месяца. Просто они в этом плане слабее. Мужчины в чем-то другом, может, сильны, но женщины с воспитанием ловчее справляются, — смеется директор.





Виталий признался, что для него счастье — это семья, и предполагает: его воспитанники скажут то же самое.

— Не скажу, что я уже старый дед, но в юношеском возрасте думал, что счастье — это любовь или мимолетные какие-то вещи. Но самое важное — это семья. Такое твое гнездышко — место, где ты должен быть.

Мы решили спросить у юных жителей деревни-SOS, что такое счастье для них. Совпадают ли мысли ребят с мыслями известных писателей? И смогут ли дети это получить в 2018-м?

Эдмунд, 13 лет





«Исключительное счастье человека — быть при своем постоянном любимом деле». В.И. Немирович-Данченко

— Я согласен, что когда дело жизни нравится, то это счастье. Но почему постоянное? А если разонравится дело, то перестанешь быть счастливым? Я пока не знаю, кем я хочу стать по жизни. По жизни я человек.

Вот еда точно не сделает меня счастливым. А когда в семье счастье — да. Это когда папа на маму не орет. В деревне (имеется в виду семьях, в которых ребята живут в SOS-деревне. — Прим. TUT.BY) такого нет, но дома — бывает. Ну, бывало. Правда, я этого уже не помню, ну и ладно. Может быть, этого вообще не было.

Женя, 15 лет





«Нет большего счастья, чем чувствовать, что люди любят тебя и радуются твоему присутствию» (Ш. Бронте)

— Согласна. Для меня счастье — это когда я нужна не только себе, но и кому-то еще. Если ты человеку нужен, он всегда будет рядом с тобой. Даже если у вас никакого разговора не будет, то молчание — уже приятно. Просто потому что человек рядом с тобой. И он, если хочет этого, всегда найдет какое-то общее увлечение, чтобы вы вместе куда-то сходили, например.

Артем, 13 лет





«Счастье — как здоровье: когда оно налицо, его не замечаешь» (М.А. Булгаков)

— Что я думаю об этой фразе? Ничего! Для меня счастье — это когда в футбол играешь. И еще — когда каникулы!

«Лучше каждый месяц по 10, чем один — по 100»

— Мы уже 16-й год приезжаем, чтобы поздравить детей, ведь каждый ждет чуда и хочет стать счастливее. Это касается и взрослых, и особенно детей, — говорит заместитель генерального директора по связям с общественностью УП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» Анжелика Мельникова.



Анжелика Мельникова









— Приятно видеть их добрые лица, которые смотрят и ждут, что вот сейчас что-то произойдет. И оно действительно происходит: приезжают наши Санта, Снегурочка, и белый медведь. Его дети почему-то особенно любят.





Уменьшенную копию такого мишки получил каждый ребенок в конце мини-шоу. Но на этом все не кончилось. Компания стремится делать мероприятия интерактивными. Для этого к поездкам по стране с благотворительными мероприятиями привлекаются волонтеры — добровольцы из числа своих сотрудников.



Волонтеры

В этот раз под их руководством дети мастерили одежду для своих мини-медведей.





— Получить подарок «под елкой», конечно, приятно. Но другое дело — сделать его самому, — уверена Анжелика. — У детей такая фантазия! Только что мы с волонтерами помогали украшать медведей и удивлялись: у кого-то получился как будто ангел с крыльями, а у кого-то — похоже на сову.





Помогать детям, оставшимся без родителей, под силу не только большим компаниям. Каждый может принять участие в судьбе ребят, сделав несколько кликов на сайте SOS-деревень. По признанию директора, лучшая помощь — финансовая и регулярная.

— Чем один раз дать нам 100 рублей, лучше каждый месяц перечислять по 10. Так мы можем рассчитывать на эти деньги и каким-то образом планировать бюджет. У нас ведь нет каких-то льгот: электричество и воду мы оплачиваем сами.

Впрочем, в преддверии Нового года никто о проблемах и не думал: дети радостно носились по залу с украшенными мишками и стояли в очереди за фотографией из специального автомата. Оказалось, счастье не так сложно описать, как мы пытались.





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