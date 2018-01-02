﻿ На капремонт детского сада в Кричеве потратят около миллиона рублей. 21.by
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На капремонт детского сада в Кричеве потратят около миллиона рублей

03.01.2018 08:54 — Новости Общества | Tut.by  
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В Кричеве начали капитальный ремонт детского сада № 4. В старом здании усилят стены, заменят окна, полы, инженерные сети, а еще обновят фасад и кровлю. Всего на ремонт потратят почти миллион рублей из местного бюджета.

В 2017 году на объект потребовалось около 270 тыс. рублей. Еще 700 тысяч потратят в этом году. Завершить капремонт планируют к середине 2018 года, однако это зависит от ритмичности финансирования. Сейчас строители демонтируют в здании полы, перегородки и сантехническое оборудование.

Детский сад № 4 находится в самом центре Кричева, а потому места в нем очень востребованы. Проектная мощность садика — а это 215 мест — после капитального ремонта останется прежней. Детей, которые посещали группы, по решению райисполкома временно распределили в другие учреждения образования — в основном в начальный блок третьей школы и в Сокольничский УПК детский сад-средняя школа. В Сокольничи и обратно малыши ездят на школьном автобусе.

 
 
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В старом здании усилят стены, заменят окна, полы, инженерные сети, а еще обновят фасад и кровлю.

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