Гидромет сообщил о новых температурных рекордах в Беларуси

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Белорусские синоптики сообщили о новых температурных рекордах аномально теплого начала 2018 года.

За последние 7 дней это не первый температурный рекорд, который зафиксировали синоптики. В конце декабря-начале января в Беларуси установилась аномально теплая для данного времени года пода. В некоторые дни фиксировалась температура на 10 градусов выше среднеклиматической нормы.

"2 января теплее всего было в центре Беларуси и на севере Витебской области", — сообщили Sputnikв Гидромете в среду.

По словам специалистов, на метеостанции в Березинском заповеднике столбик термометра поднялся до +6 градусов. До этого температурный рекорд 2 января — +5,7 — был в 1984 году.

В минувший вторник в Полоцке было 5,9 градуса, до этого рекорд дня был в 2007 году — +5,3 градуса.

В Гидромете напомнили, что 1 января в Бресте, где температурный столбик поднялся до 7 градусов, мог быть побит абсолютный "зимний" рекорд для Беларуси — в этот день в Бресте было на одну десятую градуса меньше, чем за всю историю метеонаблюдений.

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Касаясь прогноза погоды на среду, в Гидромете сообщили, что в Беларуси сохранится облачная погода.

"На большей части территории страны ожидаются дождь, мокрый снег Температура воздуха во второй половине дня будет колебаться от 0 до плюс +5°С", — сказали синоптики.