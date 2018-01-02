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Гидромет сообщил о новых температурных рекордах в Беларуси

03.01.2018 09:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв — Sputnik. Белорусские синоптики сообщили о новых температурных рекордах аномально теплого начала 2018 года.

Гидромет сообщил о новых температурных рекордах в Беларуси
© Pixabay
До 7 градусов: в Бресте и Гродно было рекордно тепло 1 января

За последние 7 дней это не первый температурный рекорд, который зафиксировали синоптики. В конце декабря-начале января в Беларуси установилась аномально теплая для данного времени года пода. В некоторые дни фиксировалась температура на 10 градусов выше среднеклиматической нормы.

"2 января теплее всего было в центре Беларуси и на севере Витебской области", — сообщили Sputnikв Гидромете в среду.

По словам специалистов, на метеостанции в Березинском заповеднике столбик термометра поднялся до +6 градусов. До этого температурный рекорд 2 января — +5,7 — был в 1984 году.

В минувший вторник в Полоцке было 5,9 градуса, до этого рекорд дня был в 2007 году — +5,3 градуса.

В Гидромете напомнили, что 1 января в Бресте, где температурный столбик поднялся до 7 градусов, мог быть побит абсолютный "зимний" рекорд для Беларуси — в этот день в Бресте было на одну десятую градуса меньше, чем за всю историю метеонаблюдений.

Предварительный прогноз: январь будет теплее обычного >>

Касаясь прогноза погоды на среду, в Гидромете сообщили, что в Беларуси сохранится облачная погода.

"На большей части территории страны ожидаются дождь, мокрый снег Температура воздуха во второй половине дня будет колебаться от 0 до плюс +5°С", — сказали синоптики.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Во второй день нового года температурные рекорды обновлены в Витебской области.

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