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Гидромет сообщил о новых температурных рекордах в Беларуси
03.01.2018 09:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв — Sputnik. Белорусские синоптики сообщили о новых температурных рекордах аномально теплого начала 2018 года.
© Pixabay
До 7 градусов: в Бресте и Гродно было рекордно тепло 1 января
За последние 7 дней это не первый температурный рекорд, который зафиксировали синоптики. В конце декабря-начале января в Беларуси установилась аномально теплая для данного времени года пода. В некоторые дни фиксировалась температура на 10 градусов выше среднеклиматической нормы.
"2 января теплее всего было в центре Беларуси и на севере Витебской области", — сообщили Sputnikв Гидромете в среду.
По словам специалистов, на метеостанции в Березинском заповеднике столбик термометра поднялся до +6 градусов. До этого температурный рекорд 2 января — +5,7 — был в 1984 году.
В минувший вторник в Полоцке было 5,9 градуса, до этого рекорд дня был в 2007 году — +5,3 градуса.
В Гидромете напомнили, что 1 января в Бресте, где температурный столбик поднялся до 7 градусов, мог быть побит абсолютный "зимний" рекорд для Беларуси — в этот день в Бресте было на одну десятую градуса меньше, чем за всю историю метеонаблюдений.
Касаясь прогноза погоды на среду, в Гидромете сообщили, что в Беларуси сохранится облачная погода.
"На большей части территории страны ожидаются дождь, мокрый снег Температура воздуха во второй половине дня будет колебаться от 0 до плюс +5°С", — сказали синоптики.
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Во второй день нового года температурные рекорды обновлены в Витебской области.
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