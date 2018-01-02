Разные версии одного суицида, или Как в Витебске хайпят на трагедии

В Витебске уже второй день обсуждают произошедшее. Пока СК и родственники погибшего молчат, жители города в соцсетях придумывают свои, иногда фантастические версии случившегося. Но знакомые и соседи молодого человека утверждают, что ничего, похожего на правду, в этих домыслах нет. В случившемся попытался разобраться корреспондент Sputnik Павел Вур.

Что произошло

1 января на детской площадке между домами номер 14 и 16а по улице Герцена в Витебске прохожие обнаружили труп мужчины . Предположительно, молодой человек решил самостоятельно свести счеты с жизнью, повесившись на детских качелях.

"Знаете, это был высокий парень, наверное, под метр девяносто ростом. Он накрутил себе на шею обе цепи, на которых висели качели, а потом подогнул ноги. Я успел хорошо рассмотреть его труп, поскольку милиция долго не убирала тело с площадки, говорили, что ждут группу из Следственного комитета ", — рассказал житель дома, во дворе которого произошла трагедия.



© Sputnik / Виктор Толочко Третий за месяц повешенный найден в Бобруйске

О самоубийстве на детской площадке знают все жильцы соседних домов, многие из них видели труп мужчины и милицию, поэтому отношение к качелям у людей изменилось.

"Сегодня утром шла из магазина и видела, как на этих качелях катались дети, а еще вчера вечером на них висел человек, это ужасно!", — восклицает жительница дома номер 16а по улице Герцена.

"Я вообще собираюсь поставить вопрос перед ЖЭКом о том, чтобы эти качели убрали, если на них смог повеситься человек, то это значит, что они не безопасны и для детей, которые во время игр могут в них запутаться, да и, вообще, Бог знает, что натворить. Или в жилищной конторе будут ждать, пока не произойдет новая трагедия? " — вступил в разговор подходящий к подъезду мужчина.

Что пишут в соцсетях

Городские группы Витебска в социальных сетях бурно отреагировали на трагедию. В некоторых пабликах новость о случившемся набрала по полторы сотни комментариев. Почти сразу же появились "знакомые " мужчины, которые начали выдвигать свои версии произошедшего.

"Это вообще то мой знакомый (((у них давно умерла мать а он жил с отцом у них последнее время кушать даже нечего было они лазили по мусаркам (((а плюс еще он несколько раз лежал на дурке(((", — написала в одном из сообществ пользователь Маришка.

"Да он вообще неадекватный несколько раз его снимали да и на дурке лежал ни раз уже ((", продолжала Маришка после того, как некоторые пользователи усомнились в ее правоте.

"Я говарю как оно есть (да человека жалко ну а че сделаешь если дибил не ценил то время жизни своей ", — не унималась Маришка (здесь и далее орфография и пунктуация авторские).

Некоторые пользователи поддержали Маришку, но появились и новые версии. Кое-кто начал утверждать, что молодой человек повесился из-за измены.

"Безработный он был, еды в доме не было вообще-вот и повесился", — убежденно заявил пользователь Валерий.

Потом он написал, что его знакомые знали погибшего и все ему рассказали. А после вообще сослался на милицию, ответив на обвинение во лжи, что "официальная версия суицида — тяжелое материальное положение".

Стоит отметить, что некоторые СМИ приняли версию пользователя Маришки, как основную, и успели опубликовать статьи, в которых утверждали, что мужчина голодал и от этого решил покончить жизнь самоубийством, но в качестве источника информации они почему-то указали соседей погибшего мужчины.

Что на самом деле говорят соседи и знакомые умершего

Все знакомые в один голос утверждают, что Сергей (имя изменено) был очень хорошим, общительным, всегда приветливым парнем.

"Это был светлый и отзывчевый человек. С нормальной работой и без нарушений в психике. У него остался маленький сын. А писать всякую чушь или тролить в такой ситуации просто безчеловечно", — написал в защиту своего друга в социальных сетях пользователь Колька.

Знакомые Сергея рассказали, что он работал на витебском молокозаводе, родители его живут в Шарковщине, и он никогда с отцом не лазал ни по каким помойкам.

"Я знала Сережу более десяти лет, он был очень хорошим человеком! То, что люди пишут в Интернете…. Такое чувство, будто они потеряли разум, пишут просто, чтобы обсудить человека. Насколько я знаю, Сергей не голодал, ездил на своей машине, работал", — рассказала Sputnik знакомая погибшего Катерина (имя изменено).

По словам девушки, Сергей "запутался в отношениях", может, из-за этого случилась трагедия, но выносить на обсуждение личную жизнь друга Катерина не захотела.

По рассказам соседки Сергея, у него последнее время были плохие отношения с женой.

"Они постоянно ругались и уже некоторое время вместе не жили, Сережа только приходил к сыну. Но, насколько я знаю, видеться с ребенком он мог без проблем", — рассказала соседка Евгения (имя изменено по просьбе девушки).

По ее словам, у мужчины остался четырехлетний сын, которого он безумно любил. Почему Сергей совершил этот поступок, она не понимает, но причина явно не в деньгах. По словам Евгении, молодой человек всегда был "модно и чисто одет, и ездил на машине".

Не понимает этого и Игорь (имя изменено), другой сосед погибшего. Он тоже считает Сергея очень светлым, отзывчивым человеком.

"Единственное, что я могу предположить, — это какой-то внезапный эмоциональный всплеск. Может, накопилось, навалились проблемы в семье, а к этому и на работе еще что-нибудь. А потом была какая-то ситуация или мысль, которая сработала, как спусковой крючок в пистолете — резкий щелчок и человека нет", — поделился своими мыслями молодой человек.

Но гораздо сильнее Игорь не понимает тех "людей", которые за двое суток, обсуждая чужую трагедию в Интернете, буквально втоптали в грязь совершенно не знакомого им, очень хорошего человека.