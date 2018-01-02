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Ветер, туман и немного мокрого снега. Погода в первую рабочую неделю нового года

03.01.2018 09:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Первая неделя нового года на Гродненщине будет относительно теплой, но дождливой, туманной и ветреной. Совсем не похоже на зиму.


В среду, 3 января, утром — сплошная облачность, без осадков, но с туманом. Видимость — 100−200 метров. Днем возможен небольшой дождь. Температура днем — +2…+4 °C.

В четверг, 4 января, сплошная облачность и осадки. Ночью — мокрый снег, а днем и вечером — дождь. А еще ветер — порывы до 14 м/c. Температура воздуха − +3…+5 °C.

В пятницу, 5 января, весь день будет сплошная облачность и дожди. Утром — мокрый снег. Вечером — опять дождь. Ветер тоже прогнозируется — порывы до 14 м/c. Температура днем — +2…+4°C. Вечером — +4…+6°C.

В субботу, 6 января, облачно с прояснениями и дождями. Вечером — туман. Температура воздуха днем — +3…+5 °C.

В воскресенье, 7 января, в регионе ожидается сплошная облачность, дождь и сильный мокрый снег к вечеру. Опять будет ветрено — порывы до 13 м/c. Температура воздуха днем — +0…+2°C. Ночью — +1…+3 °C.

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Первая неделя нового года на Гродненщине будет относительно теплой, но дождливой, туманной и ветреной.

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