Ученые: жир в организме человека укрепляет иммунитет

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Американские ученые выяснили, что жировая ткань в организме человека повышают иммунитет человека, соответствующее исследование опубликовано в журнале New Scientist .

Медики из Национального института здравоохранения США провели несколько экспериментов на мышах, которые показали, что жировой ткани есть особенные Т-лимфоциты, которые более эффективно, чем клетки иммунитета, противостоят различным инфекциям.

"При столкновении с патогеном они сохраняли представление о его структуре и при повторном заражении вызывали вторичный иммунный ответ", — отметила глава исследовательской группы Ясмин Белкейд.

В процессе эксперимента, группе здоровых мышей пересаживали жировую ткань грызунов, которые были заражены. Оказалось, что после инфицирования, здоровые жировые клетки заражались вирусом. Однако инфицированная ткань начинала бороться с патогеном и вырабатывала у организма защитную реакцию на него.

Медики подчеркнули, что Т-лимфоциты составляют всего около 20% всего иммунитета человека, и именно они повышают способность организма сопротивляться вирусным заболеваниям.

Тем не менее, ученые напомнили, что не стоит слишком увлекаться набором веса, поскольку ожирение имеет значительно больше негативных последствий, чем пользы. Лишний вес приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, инсульта и даже онкологии.