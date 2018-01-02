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Найти работу: мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 3-4 января
03.01.2018 10:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв — Sputnik. Первые ярмарки вакансий пройдут в белорусской столице уже 3 и 4 января. Местные власти регулярно устраивают подобные мероприятия, где представляются свободные места в различных организациях. Подыскать там себе новую работу может любой желающий.
© Sputnik/ Максим Богодвид
Первые в 2018-м ярмарки вакансий пройдут уже 3 и 4 января.
На ярмарке, которая пройдет 3 января на Якуба Коласа, 69 (в отделе обслуживания граждан №1 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите), рабочие места будут предлагать представители моторвагонного депо Минского отделения БЖД и ЖЭУ №6 Первомайского района Минска.
С вакансиями предприятия "Белорусские лотереи", Дома ночного пребывания лиц без определенного места жительства и Минского государственного медицинского колледжа познакомят 4 января на Щербакова, 32 — в отделе обслуживания граждан №3.
На мероприятиях соискатели смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и зарплате, а также получить информацию о возможности переквалифицироваться или получении субсидий на организацию собственного дела.
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С соискателями поделятся информацией о доступных вакансиях или получении субсидий для открытия собственного дела.
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