Как сделать следующий год счастливым для всех. Дети дают советы взрослым

Новый год — отличный повод начать жизнь с чистого листа и, наконец, построить свое счастье. Мы попросили детей дать советы взрослым о том, что нужно сделать, чтобы жить стало лучше, а, может, даже и веселее. Оказалось, иногда успех кроется в простых вещах.

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