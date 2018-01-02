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Как сделать следующий год счастливым для всех. Дети дают советы взрослым

03.01.2018 10:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Новый год — отличный повод начать жизнь с чистого листа и, наконец, построить свое счастье. Мы попросили детей дать советы взрослым о том, что нужно сделать, чтобы жить стало лучше, а, может, даже и веселее. Оказалось, иногда успех кроется в простых вещах.

 

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Новый год - отличный повод начать жизнь с чистого листа и, наконец, построить свое счастье. Проблема лишь в том, что мы не знаем, как это сделать. Мы попросили детей...

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