﻿ В Ганцевичах возбудили дело за служебную халатность через полгода после гибели рабочего. 21.by
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В Ганцевичах возбудили дело за служебную халатность через полгода после гибели рабочего

03.01.2018 10:09 — Новости Общества | Tut.by  
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В Ганцевичах возбудили уголовное дело на неустановленного сотрудника райпо за гибель водителя, сообщает «Ганцавiцкi час».

Несчастный случай произошел 17 июня, около 7.30. В боксе служебного гаража Ганцевичского райпо при подготовке служебного автомобиля ГАЗ техническим электричеством смертельно травмировало водителя.

Проведенная экспертиза показала, что причиной гибели мужчины стало поражение электрическим током. В результате районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «Служебная халатность» в отношении неустановленного должностного лица Ганцевичского РайПО.

 
 
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Уголовное дело возбудили через полгода после несчастного случая.

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