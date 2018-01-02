В Ганцевичах возбудили дело за служебную халатность через полгода после гибели рабочего

В Ганцевичах возбудили уголовное дело на неустановленного сотрудника райпо за гибель водителя, сообщает «Ганцавiцкi час».

Несчастный случай произошел 17 июня, около 7.30. В боксе служебного гаража Ганцевичского райпо при подготовке служебного автомобиля ГАЗ техническим электричеством смертельно травмировало водителя.

Проведенная экспертиза показала, что причиной гибели мужчины стало поражение электрическим током. В результате районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «Служебная халатность» в отношении неустановленного должностного лица Ганцевичского РайПО.