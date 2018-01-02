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Под бой курантов в Витебске родилась девочка

03.01.2018 10:07 — Новости Общества | Tut.by  
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В областном клиническом роддоме в первую минуту нового 2018 года появилась на свет новая жительница города. Счастливой мамочкой стала Ирина Волкова, сообщает БЕЛТА.


Вес новорожденной — 3 кг 560 г, рост — 51 см. Всего в первый день нового года в областном роддоме врачи приняли пять малышей.


 
 
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Всего в первый день нового года в областном роддоме врачи приняли пять малышей.

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