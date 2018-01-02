﻿ СК: В смерти мужчины, найденного на детской площадке в Витебске, нет криминальных следов. 21.by
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СК: В смерти мужчины, найденного на детской площадке в Витебске, нет криминальных следов

03.01.2018 10:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины на детской площадке в Витебске, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.


Фото: Cергей Серебро, «Народные новости Витебска»

На теле погибшего не обнаружили никаких повреждений, кроме странгуляционной борозды — следа от сдавления петли на шее.

— Следователи изучают обстоятельства произошедшего, рассматривают разные версии. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, в данный момент не обнаружено, — отметила Светлана Сахарова.

Напомним, тело 31-летнего жителя Витебска нашли прохожие 1 января, около 16 часов, на перекладине качелей на детской площадке между домами № 14 и 16а на улице Герцена. Мужчина жил неподалеку.

 
Теги: Витебск
 
 
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На теле погибшего не обнаружили никаких повреждений, кроме странгуляционной борозды - следа от сдавления петли на шее.

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