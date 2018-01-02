|
СК: В смерти мужчины, найденного на детской площадке в Витебске, нет криминальных следов
03.01.2018 10:52 — Новости Общества | Tut.by
Городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту
На теле погибшего не обнаружили никаких повреждений, кроме странгуляционной борозды — следа от сдавления петли на шее.
— Следователи изучают обстоятельства произошедшего, рассматривают разные версии. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, в данный момент не обнаружено, — отметила Светлана Сахарова.
Напомним, тело 31-летнего жителя Витебска нашли прохожие 1 января, около 16 часов, на перекладине качелей на детской площадке между домами № 14 и 16а на улице Герцена. Мужчина жил неподалеку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На теле погибшего не обнаружили никаких повреждений, кроме странгуляционной борозды - следа от сдавления петли на шее.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии