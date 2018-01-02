СК: В смерти мужчины, найденного на детской площадке в Витебске, нет криминальных следов

Городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины на детской площадке в Витебске, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.



Фото: Cергей Серебро, «Народные новости Витебска»

На теле погибшего не обнаружили никаких повреждений, кроме странгуляционной борозды — следа от сдавления петли на шее.

— Следователи изучают обстоятельства произошедшего, рассматривают разные версии. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, в данный момент не обнаружено, — отметила Светлана Сахарова.

Напомним, тело 31-летнего жителя Витебска нашли прохожие 1 января, около 16 часов, на перекладине качелей на детской площадке между домами № 14 и 16а на улице Герцена. Мужчина жил неподалеку.