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Мужчины предпочитают блондинок, а женятся на брюнетках
03.01.2018 10:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв – Sputnik. Американские ученые из Аугсбургского университета выяснили, что большинство мужчин считают блондинок более привлекательными, однако для создания семьи выбирают шатенок и брюнеток, информация об этом была опубликована в
© Sputnik/ Вадим Жернов
Группа ученых провела исследование, в котором приняли участие 110 мужчин. Им показывали фотографии женщин с разным цветом волос, однако лиц представительниц прекрасного пола видно не было: они все стояли к камере спиной. Оказалось, что абсолютное большинство участников эксперимента посчитали блондинок более привлекательными и молодыми, чем женщин с темным цветом волос.
"Представители мужского пола смогли сделать выводы (сложные и четко осмысленные) на основе краткого изучения изображений по целому ряду причин, включая связь между светлыми волосами и восприятием распущенности. Возможно, мужчины предпочитают белокурых женщин для свиданий, а темноволосых — в качестве спутниц жизни", — отметили исследователи.
Ученые предполагают, что подобный выбор может быть вызван эволюционными процессами: в древности цвет волос был одним из способов выбора потенциального партнера. Считалось, что цвет волос у молодых девушек светлее, чем у женщин среднего возраста и старше, и они способны дать больше здорового потомства.
Тем не менее, большинство испытуемых признались, что в качестве жен отдают предпочтение брюнеткам и шатенкам, поскольку блондинки, по их мнению, более легкомысленны и не способны создать крепкую семью.
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Оказывается, мужчины воспринимают блондинок более привлекательными и молодыми, даже если видят их со спины.
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