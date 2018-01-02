Мужчины предпочитают блондинок, а женятся на брюнетках

МИНСК, 3 янв – Sputnik. Американские ученые из Аугсбургского университета выяснили, что большинство мужчин считают блондинок более привлекательными, однако для создания семьи выбирают шатенок и брюнеток, информация об этом была опубликована в Daily Mail .



© Sputnik/ Вадим Жернов Ученые установили, что женатые люди счастливее одиночек

Группа ученых провела исследование, в котором приняли участие 110 мужчин. Им показывали фотографии женщин с разным цветом волос, однако лиц представительниц прекрасного пола видно не было: они все стояли к камере спиной. Оказалось, что абсолютное большинство участников эксперимента посчитали блондинок более привлекательными и молодыми, чем женщин с темным цветом волос.

"Представители мужского пола смогли сделать выводы (сложные и четко осмысленные) на основе краткого изучения изображений по целому ряду причин, включая связь между светлыми волосами и восприятием распущенности. Возможно, мужчины предпочитают белокурых женщин для свиданий, а темноволосых — в качестве спутниц жизни", — отметили исследователи.

Ученые предполагают, что подобный выбор может быть вызван эволюционными процессами: в древности цвет волос был одним из способов выбора потенциального партнера. Считалось, что цвет волос у молодых девушек светлее, чем у женщин среднего возраста и старше, и они способны дать больше здорового потомства.

Тем не менее, большинство испытуемых признались, что в качестве жен отдают предпочтение брюнеткам и шатенкам, поскольку блондинки, по их мнению, более легкомысленны и не способны создать крепкую семью.