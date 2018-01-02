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Аншлаг наблюдался в вытрезвителе Бобруйска в новогодние праздники
03.01.2018 11:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв — Sputnik. Специализированный изолятор Бобруйска оказался переполненным в новогоднюю ночь, сообщил начальник учреждения Александр Кулакевич газете
Только за 31 декабря в вытрезвитель, рассчитанный на 11 "персон", доставили 12 человек, среди которых было три женщины. Самому молодому дебоширу оказалось 23 года, уточняет издание.
Столько же человек поместили в изолятор УВД Бобруйского горисполкома 1 января. Правда, женщин в этот день прибыло поменьше: только одна бобруйчанка оказалась в стенах учреждения.
По словам Александра Кулакевича, проблемы нехватки койко-мест не возникло. "Кого-то родственники забрали чуть раньше, кого-то милиционеры доставили чуть позже", – заметил он.
С 1 января в связи с ростом базовой величины подросла и цена на пребывание в стенах изолятора. Было – 57 рублей 50 копеек, стало — 61 рубль 25 копеек.
По данным издания, в прошлом году 31 декабря в бобруйском вытрезвителе также наблюдался аншлаг: тогда сюда доставили 11 человек.
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В последний день уходящего года в изолятор доставили 12 человек, включая трех женщин.
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