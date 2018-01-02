Лоукост Ryanair меняет правила провоза багажа с 15 января. Что нужно знать белорусам

С 15 января лоукост Ryanair меняет правила провоза багажа, сообщается на сайте авиакомпании .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В салон самолета два предмета ручной клади можно будет взять только тем пассажирам, которые оформили билеты с приоритетной посадкой. Например, Priority Booking или билет Plus/Flexi Plus. Тем, кто не покупает подобную услугу, большую сумку размером 55 см x 40 см x 20 см и весом до 10 кг нужно будет оставить на входе в гейт, ее заберут в грузовой отсек самолета бесплатно. В салон можно взять сумку меньшего размера — 35 см x 20 см x 20 см.

Priority Booking, как сообщается на сайте авиакомпании, стоит 5 евро, если услугу приобрели во время первоначального бронирования билета. Если это сделать за 45 минут до вылета по расписанию через сайт авиакомпании или приложение для смартфонов, то комиссия составит 6 евро.

— Слишком много клиентов стараются использовать возможность и проносят в ручной клади по две большие сумки. Тем самым создавая высокий коэффициент нагрузки, например в августе он составил 97%. Из-за этого не хватает мест для ручной клади на верхних полках, что приводит к задержке посадки в самолет, — говорилось в заявлении пресс-службы Ryanair ранее.

Также ранее Ryanair уже снизила цены на провоз багажа с 35 евро до 25 евро, при этом увеличила разрешенный вес багажа с 15 до 20 килограммов.

Напомним, ближайшие аэропорты, из которых летает лоукост Ryanair, находятся в Польше и Литве.