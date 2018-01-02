ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дождь с мокрым снегом и до 6 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 января

03.01.2018 11:42 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Дождь с мокрым снегом и до 6 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 января
Фото из архива

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь с мокрым снегом и до 6 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно. Ночью на большей части территории страны пройдут осадки, днем - небольшие осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 5-10 м/с, по западу с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4, днем - 1-6 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды на неделю

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 109
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
До конца недели в Беларуси будет теплее обычного
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика