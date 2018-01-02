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В столице разыскивают парня, который напал в подъезде на пожилую женщину

03.01.2018 12:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Столичные правоохранители разыскивают парня, который напал в подъезде на пожилую женщину. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Жестокое нападение произошло 29 декабря в подъезде по улице Куйбышева. На месте происшествия правоохранители нашли ножны от ножа: длина — 82 мм, ширина — 39 мм. Они изготовлены из натуральной кожи светло-серого цвета с орнаментом в виде геометрических фигур и завитков с одной стороны, и натуральной кожи коричневого цвета с изображением в виде дракона — с другой.


По факту нападения возбудили уголовное дело. Сейчас проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Приметы подозреваемого: на вид 20−30 лет, рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, волос темно-русый короткий.


Был одет: матерчатая куртка чуть выше середины бедра с капюшоном, отороченным мехом светлого цвета; темные штаны с продольными узкими вставками белого цвета; спортивная обувь темного цвета (предположительно зелено-красного цвета).

Особые приметы: сережка из металла серебристого цвета в ухе.

Если вы располагаете какой-либо информацией о произошедшем или принадлежности ножен, изображенных на фото (их владельце, изготовителе и так далее), или по приметам узнали нападавшего, правоохранители просят обращаться в ближайший орган внутренних дел лично, либо по телефонам: (017) 292−02−02, (017) 292−55−62, 8 (029) 125-87-23, 8 (029) 613-32-43 либо 102. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.

 
 
Ссылка на источник 103
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Это произошло на улице Куйбышева перед Новым годом.

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