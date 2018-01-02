﻿ Белорус послушал песню "Тает лед" группы "Грибы" 1500 раз. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорус послушал песню "Тает лед" группы "Грибы" 1500 раз

03.01.2018 12:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Лидером по прослушиваниям среди белорусов в прошлом году стал исполнитель Ed Sheeran, сообщили Sputnik представители сервиса "Яндекс. Музыка".

Его альбом "÷" и песня Shape of You закрепились на первых строчках рейтингов сервиса в стране, а упомянутую композицию белорусы послушали 220 тысяч раз.

Топ-10 треков, которые белорусы чаще всего слушали при помощи сервиса "Яндекс. Музыка" в 2017 году:

  1. Ed Sheeran — Shape of You
  2. Imagine Dragons — Believer
  3. Burito — "По волнам"
  4. Luis Fonsi feat. Daddy Yankee — Despacito
  5. LOBODA — "Случайная"
  6. Грибы — "Тает лед"
  7. Charlie Puth — Attention
  8. Portugal. The Man — Feel It Still
  9. Artik & Asti — "Неделимы"
  10. Imagine Dragons — Thunder

Самой популярной группой стала американская Imagine Dragons, а певицей — австралийская исполнительница Sia. Белорусам, предпочитающим песни на русском языке, приглянулись группы Burito и "Ленинград", а среди сольных исполнителей сильнее других выделяли LOBODA и Макса Барских. Активно слушали также музыкантов родом из Беларуси — "Би-2", Макса Коржа и группу IOWA.

Поклонники рэпа в 2017 году больше всего слушали Мота, а лучший рэп-трек, по их мнению, написали "Грибы" — "Тает лед" (один из пользователей "Яндекс. Музыки" за девять месяцев прослушал его более 1500 раз).

Ранее о самых популярных песнях 2017-го рассказали и в социальной сети "ВКонтакте", однако по страновому принципу они слушателей не делили.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сервис "Яндекс. Музыка" показал Sputnik топ-10 треков, которые пользовались наибольшей популярностью среди белорусов в 2017 году.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Дождь с мокрым снегом и до 6 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика