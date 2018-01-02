МИНСК, 3 янв — Sputnik. Лидером по прослушиваниям среди белорусов в прошлом году стал исполнитель Ed Sheeran, сообщили Sputnik представители сервиса "Яндекс. Музыка".

Его альбом "÷" и песня Shape of You закрепились на первых строчках рейтингов сервиса в стране, а упомянутую композицию белорусы послушали 220 тысяч раз.

Топ-10 треков, которые белорусы чаще всего слушали при помощи сервиса "Яндекс. Музыка" в 2017 году:

Ed Sheeran — Shape of You Imagine Dragons — Believer Burito — "По волнам" Luis Fonsi feat. Daddy Yankee — Despacito LOBODA — "Случайная" Грибы — "Тает лед" Charlie Puth — Attention Portugal. The Man — Feel It Still Artik & Asti — "Неделимы" Imagine Dragons — Thunder

Самой популярной группой стала американская Imagine Dragons, а певицей — австралийская исполнительница Sia. Белорусам, предпочитающим песни на русском языке, приглянулись группы Burito и "Ленинград", а среди сольных исполнителей сильнее других выделяли LOBODA и Макса Барских. Активно слушали также музыкантов родом из Беларуси — "Би-2", Макса Коржа и группу IOWA.

Поклонники рэпа в 2017 году больше всего слушали Мота, а лучший рэп-трек, по их мнению, написали "Грибы" — "Тает лед" (один из пользователей "Яндекс. Музыки" за девять месяцев прослушал его более 1500 раз).

Ранее о самых популярных песнях 2017-го рассказали и в социальной сети "ВКонтакте" , однако по страновому принципу они слушателей не делили.