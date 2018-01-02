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Белорус послушал песню "Тает лед" группы "Грибы" 1500 раз
03.01.2018 12:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв — Sputnik. Лидером по прослушиваниям среди белорусов в прошлом году стал исполнитель Ed Sheeran, сообщили Sputnik представители сервиса "Яндекс. Музыка".
Его альбом "÷" и песня Shape of You закрепились на первых строчках рейтингов сервиса в стране, а упомянутую композицию белорусы послушали 220 тысяч раз.
Топ-10 треков, которые белорусы чаще всего слушали при помощи сервиса "Яндекс. Музыка" в 2017 году:
Самой популярной группой стала американская Imagine Dragons, а певицей — австралийская исполнительница Sia. Белорусам, предпочитающим песни на русском языке, приглянулись группы Burito и "Ленинград", а среди сольных исполнителей сильнее других выделяли LOBODA и Макса Барских. Активно слушали также музыкантов родом из Беларуси — "Би-2", Макса Коржа и группу IOWA.
Поклонники рэпа в 2017 году больше всего слушали Мота, а лучший рэп-трек, по их мнению, написали "Грибы" — "Тает лед" (один из пользователей "Яндекс. Музыки" за девять месяцев прослушал его более 1500 раз).
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Сервис "Яндекс. Музыка" показал Sputnik топ-10 треков, которые пользовались наибольшей популярностью среди белорусов в 2017 году.
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