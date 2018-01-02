3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осадки и до 7 градусов тепла ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"До конца текущей недели погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы, поступающие с юга Европы. Сохранится теплая погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Только на следующей неделе установится зимний характер погоды, и температурный фон понизится до отрицательных значений", - сказали в Гидромете.

В четверг, 4 января, ночью на большей части территории страны ожидаются осадки, днем также пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах сгустится слабый туман. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4 градусов, днем - 1-6 градусов тепла.

В пятницу, 5 января, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами по стране ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем - от нуля до плюс 5 градусов, по юго-западу - до 7 градусов тепла.

В субботу, 6 января, ночью и утром на большей части территории страны, днем в отдельных районах пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4 градусов, днем - 1-7 градусов тепла.

В воскресенье, 7 января, сохранится теплая погода, в отдельных районах Беларуси пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), ожидается туман. В ночные часы по северу страны подморозит, и на отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 4 градусов, днем - 2-7 градусов тепла. В северных районах страны ночью будет 1-3 градуса мороза, днем - около нуля.

В понедельник, 8 января, с ростом атмосферного давления температурный фон начнет понижаться. В отдельных районах страны возможен кратковременный снег, мокрый снег. Местами на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха ночью понизится до 2-7 градусов мороза, лишь по югу будет около нуля. Днем температура составит от минус 4 до плюс 2 градусов.

Во вторник, 9 января, в области повышенного атмосферного давления будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха ночью понизится до 3-9 градусов мороза, днем составит от нуля до минус 6 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю