ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Режиссер включила нас в сценарий". На сцене у главной елки города парень сделал девушке предложение

03.01.2018 12:24 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Евгений Марковский и Валерия Денисова вместе уже больше года. Сделать своей девушке предложение молодой человек планировал еще летом, на свадьбе знакомых, но торжество неожиданно отменилось. Мечта же удивить Валерию осталась.


Фото: личный архив.

— Я работаю дальнобойщиком, 25 декабря только вернулся из рейса, — Евгений рассказывает, с чего все началось. — Идея сделать предложение в Новый год появилась за три дня до самого праздника. Я пошел в Дом культуры, нашел режиссера главной городской елки, рассказал ей. Ей это очень понравилось, и она пообещала помочь.

Режиссер включила ребят в новогодний сценарий, который играли на центральной площади Витебска.

Видео из группы «Типичный Витебск» в ВКонтакте:


Открыть/скачать видео (21.24 МБ)

— Это была операция «Елочки», — смеется Евгений. — Накануне режиссер дала мне стопку билетов. Их следовало раздать ребятам из нашей компании, якобы праздничная лотерея. Лере обязательно нужно было вручить билет № 11, который и оказался выигрышным.

Тяжелее всего, говорит собеседник, было уговорить девушку собраться ночью на елку.

— Обычно Новый год мы отмечаем в компании, и в холод куда-то идти не хочется, — продолжает молодой человек. — Поэтому я заранее попросил всех друзей, чтобы они поддержали мою идею пойти ночью на площадь. На праздник мы пришли пораньше, а предложение было запланировано где-то на час. Лера к этому времени уже замерзла и говорила, что хочет домой.

— А если бы она ушла?

— Нас же много пришло, придумали бы, как ее задержать.

В какой-то момент Леру как победительницу лотереи вызвали на сцену за подарком. Чуть позже Дед Мороз позвал туда и Евгения. Молодой человек говорит, что совсем не волновался, но описать, что чувствовал в эти минуты, признается, сложно.

— Все как-то быстро пронеслось, — улыбается собеседник. — Помню, когда спустились к ребятам, Лера сказала: «Ты сумасшедший».

— У меня был шок, — это уже Валерия говорит. — Предложения в Новый год я не ожидала, но когда Дед Мороз назвал Женино имя, поняла: сейчас что-то будет.

С датой свадьбы ребята пока не определились.

— А вы часто делаете Лере сюрпризы? — интересуемся у Евгения.

— Когда мы начали встречаться, я ее сразу предупредил: я не романтик.

— А так и не скажешь.

— Это точно, сюрпризы я делаю редко, но, как оказалось, метко.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 128
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евгений и Валерия вместе уже больше года. Сделать своей девушке предложение молодой человек решил еще летом, на свадьбе знакомых, но торжество отменилась. Мечта же...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Умерла народная артистка Беларуси, хоровой дирижер Людмила Ефимова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика