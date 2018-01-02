Евгений Марковский и Валерия Денисова вместе уже больше года. Сделать своей девушке предложение молодой человек планировал еще летом, на свадьбе знакомых, но торжество неожиданно отменилось. Мечта же удивить Валерию осталась.



Фото: личный архив.

— Я работаю дальнобойщиком, 25 декабря только вернулся из рейса, — Евгений рассказывает, с чего все началось. — Идея сделать предложение в Новый год появилась за три дня до самого праздника. Я пошел в Дом культуры, нашел режиссера главной городской елки, рассказал ей. Ей это очень понравилось, и она пообещала помочь.

Режиссер включила ребят в новогодний сценарий, который играли на центральной площади Витебска.

Видео из группы «Типичный Витебск» в ВКонтакте:

— Это была операция «Елочки», — смеется Евгений. — Накануне режиссер дала мне стопку билетов. Их следовало раздать ребятам из нашей компании, якобы праздничная лотерея. Лере обязательно нужно было вручить билет № 11, который и оказался выигрышным.

Тяжелее всего, говорит собеседник, было уговорить девушку собраться ночью на елку.

— Обычно Новый год мы отмечаем в компании, и в холод куда-то идти не хочется, — продолжает молодой человек. — Поэтому я заранее попросил всех друзей, чтобы они поддержали мою идею пойти ночью на площадь. На праздник мы пришли пораньше, а предложение было запланировано где-то на час. Лера к этому времени уже замерзла и говорила, что хочет домой.

— А если бы она ушла?

— Нас же много пришло, придумали бы, как ее задержать.

В какой-то момент Леру как победительницу лотереи вызвали на сцену за подарком. Чуть позже Дед Мороз позвал туда и Евгения. Молодой человек говорит, что совсем не волновался, но описать, что чувствовал в эти минуты, признается, сложно.

— Все как-то быстро пронеслось, — улыбается собеседник. — Помню, когда спустились к ребятам, Лера сказала: «Ты сумасшедший».

— У меня был шок, — это уже Валерия говорит. — Предложения в Новый год я не ожидала, но когда Дед Мороз назвал Женино имя, поняла: сейчас что-то будет.

С датой свадьбы ребята пока не определились.

— А вы часто делаете Лере сюрпризы? — интересуемся у Евгения.

— Когда мы начали встречаться, я ее сразу предупредил: я не романтик.

— А так и не скажешь.

— Это точно, сюрпризы я делаю редко, но, как оказалось, метко.