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В Лунинце 11-летний школьник за два года вытащил из папиного сейфа 5,7 тысячи долларов

03.01.2018 12:27 — Новости Общества | Tut.by  
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В Лунинце 11-летний ребенок два года воровал у отца деньги. За это время он вынес из дома 5200 долларов США и более 30 тысяч российских рублей, пишет «Медиа-Полесье».

— Кражи совершались с мая 2015 года по август 2017-го, — рассказал замначальника Лунинецкого райотдела Следственного комитета Леонид Ванюк. — На момент начала краж ребенку было 11 лет. Мальчик знал, где отец хранит ключ от сейфа, и тайно брал оттуда доллары. Похищал он деньги и из отцовской борсетки, где хранились российские рубли.

Когда отец обнаружил пропажу, обратился в правоохранительные органы.

Выяснилось, что деньги школьника заставлял приносить его старший друг, в то время учащийся одного из колледжей. Говорил, что берет в долг, и обещал вернуть. А сам менял технику: мотоцикл, скутер и подержанные автомобили.

В период предварительного расследования подозреваемому исполнилось 18 лет. В отношении него возбуждено 27 уголовных дел по ч. 2 ст. 205 «Кража» и ч. 1 ст. 172 УК РБ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».

Большая часть ущерба возмещена.

 
 
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