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Умерла народная артистка Беларуси, хоровой дирижер Людмила Ефимова

03.01.2018 12:15 — Новости Общества | БелТА  
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Умерла народная артистка Беларуси, хоровой дирижер Людмила Ефимова
Людмила Ефимова

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умерла народная артистка Беларуси, хоровой дирижер Людмила Борисовна Ефимова, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белгосфилармонии.

Прощание состоится в Белгосфилармонии в пятницу, 5 января.

В марте 2017 года народная артистка Беларуси отметила 80-летие. Людмилу Борисовну Ефимову коллеги называли "гением хоровой музыки", "дирижером, который руководит хором, как музыкальным инструментом".

Людмила Борисовна родилась в украинском городе Горловка в 1937 году. Ее юность прошла в Ленинграде, где она еще студенткой консерватории познакомилась со своим будущим мужем - дирижером, народным артистом Беларуси Юрием Ефимовым. После окончания консерватории в 1963 году Людмиле предложили возглавить ленинградскую капеллу, однако молодой хормейстер отказалась: не захотела идти проторенным путем. Вслед за супругом она перебралась в Минск, где первое время работала на радио, а затем устроилась редактором на телевидении. С 1967 года Людмила Ефимова 20 лет преподавала в Минском музыкальном училище имени Михаила Глинки, где основала концертный хор. Коллектив достиг почти профессионального уровня, когда руководителя пригласили возглавить Государственную академическую хоровую капеллу Республики Беларусь имени Григория Ширмы. С 1987 года Людмила Ефимова являлась ее бессменным хормейстером. За это время капелла обрела именно то мастерство, которое позволяет ей быть в числе лучших хоров Европы. Людмила Ефимова вдохнула новую жизнь в старейший коллектив Беларуси, расширив его репертуар, в котором сегодня ценности народной музыки, произведения современной и шедевры мировой классики.

За значительный вклад в развитие и пропаганду отечественного хорового искусства и белорусской народной музыки Людмиле Борисовне были присвоены почетные звания заслуженного деятеля искусств Беларуси и народного артиста Беларуси, в 2010 году она была награждена орденом Франциска Скорины.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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