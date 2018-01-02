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Витебские таможенники изъяли более 21 тонны контрабандных грецких орехов

03.01.2018 13:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Таможенники остановили на трассе М-1 автомобиль DAF, водитель которого незаконно перевозил в Россию более 21 тонны очищенных грецких орехов, сообщает ГТК.

Сопроводительные документы на груз были недействительны. Кроме того, некоторые маркировочные стикеры переклеили — для фальсификации страны происхождения товара.

Орехи стоимостью свыше 580 тысяч рублей изъяли. Таможня начала административный процесс по ч. 4 ст. 12.17 КоАП.

 
 
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Некоторые маркировочные стикеры переклеили - для фальсификации страны происхождения товара.

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