Витебские таможенники изъяли более 21 тонны контрабандных грецких орехов

Таможенники остановили на трассе М-1 автомобиль DAF, водитель которого незаконно перевозил в Россию более 21 тонны очищенных грецких орехов, сообщает ГТК.

Сопроводительные документы на груз были недействительны. Кроме того, некоторые маркировочные стикеры переклеили — для фальсификации страны происхождения товара.

Орехи стоимостью свыше 580 тысяч рублей изъяли. Таможня начала административный процесс по ч. 4 ст. 12.17 КоАП.