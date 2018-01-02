Ryanair меняет правила провоза багажа с 15 января

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Ryanair меняет правила провоза багажа. Теперь взять на борт две единицы ручной клади могут только пассажиры с Priority Boarding — приоритетной посадкой. Стоимость такой услуги составляет 5 евро. Остальные должны сдать большую ручную кладь в багаж у трапа. Эта услуга бесплатна.

Новые нормы планировали запустить еще в ноябре, но в авиакомпании сообщили, что решили дать пассажирам время приспособиться и не вводить новшества перед рождественскими праздниками.



© Sputnik/ Светлана Лицкевич Ручную кладь "облегчили": в РФ новые правила провоза багажа в самолетах

Ранее в сентябре были введены еще два правила: в багаже можно стало провозить сумки до 20 кг (прежде лимит был 15 кг), а за дополнительную сумку доплачивать 25 евро, а не 35.

На младенцев разрешен провоз маленькой ручной клади до 5 килограмм, с собой можно взять складную коляску и автокресло, при этом коляску нужно сдать у трапа. Если ручная кладь превышает разрешенные размеры, пассажиру может быть отказано в перевозке багажа. Взять его можно будет лишь доплатив 50 евро.

"Пассажирам Ryanair настоятельно рекомендуется перед посадкой проверить размеры багажа на стойке регистрации", — сообщили в авиакомпании.

В салоне самолета разрешено провозить небольшие музыкальные инструменты, например, гитару или скрипку, если для инструмента было забронировано соответствующим образом место при покупке авиабилета.