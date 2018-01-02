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Правоохранительные органы сообщили обстоятельства гибели жителя Слуцка
03.01.2018 13:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв — Sputnik. Погибший житель Слуцка, которого разыскивали с 25 декабря, был найден висящим в петле в лесу в Слуцком районе, сообщили в правоохранительных органах.
31 декабря волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел" сообщили о факте гибели 24-летнего жителя Слуцка, которого разыскивали около недели.
© Sputnik / Инна Гришук
"Он был обнаружен висящим в петле. Тело обнаружили местные охотники в лесном массиве около деревни Калита", — сообщили Sputnik в среду в правоохранительных органах.
По факту гибели мужчины назначена проверка.
Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на волонтеров поисково-спасательного отряда "Ангел", Артур Мешочкин вышел из дома в Слуцке утром на католическое Рождество и с тех пор о его местонахождении родные ничего не знали. Семья обратилась с заявлением в милицию, поиски вели сотрудники милиции и волонтеры.
31 декабря волонтеры "Ангела" на своей странице в соцсетях
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