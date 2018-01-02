Правоохранительные органы сообщили обстоятельства гибели жителя Слуцка

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Погибший житель Слуцка, которого разыскивали с 25 декабря, был найден висящим в петле в лесу в Слуцком районе, сообщили в правоохранительных органах.

31 декабря волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел" сообщили о факте гибели 24-летнего жителя Слуцка, которого разыскивали около недели.



© Sputnik / Инна Гришук Новые подробности поисков Максима Мархалюка

"Он был обнаружен висящим в петле. Тело обнаружили местные охотники в лесном массиве около деревни Калита", — сообщили Sputnik в среду в правоохранительных органах.

По факту гибели мужчины назначена проверка.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на волонтеров поисково-спасательного отряда "Ангел", Артур Мешочкин вышел из дома в Слуцке утром на католическое Рождество и с тех пор о его местонахождении родные ничего не знали. Семья обратилась с заявлением в милицию, поиски вели сотрудники милиции и волонтеры.

31 декабря волонтеры "Ангела" на своей странице в соцсетях опубликовали пост о том, что Мешочкин найден погибшим.