|
Экс-фигуранта дела "Белого легиона" будут судить за патрон
03.01.2018 13:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв — Sputnik. Бывшего фигуранта дела о подготовке массовых беспорядков Андрея Белявского будут судить за хранение патрона, сообщили правозащитники.
В 2017 году Комитет государственной безопасности Беларуси возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках. Так называемое дело "Белого легиона", по которому проходили более 20 человек,
© Sputnik/ Иван Руднев
"Уголовное дело (…) Белявского по обвинению в хранении патрона передано в суд Ленинского района Минска", — говорится в сообщении на сайте незарегистрированной правозащитной организации "Весна".
Правозащитники уточнили, что минский художник-дизайнер Белявский был
Как ранее сообщал Sputnik, дело "Белого легиона" КГБ передал в Следственный комитет летом 2017 года. В конце ноября в СК заявили, что принято решение о
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минскому художнику-дизайнеру Белявскому грозит до двух лет лишения свободы за хранение боевого патрона.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии