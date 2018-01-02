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Экс-фигуранта дела "Белого легиона" будут судить за патрон

03.01.2018 13:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв — Sputnik. Бывшего фигуранта дела о подготовке массовых беспорядков Андрея Белявского будут судить за хранение патрона, сообщили правозащитники.

В 2017 году Комитет государственной безопасности Беларуси возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках. Так называемое дело "Белого легиона", по которому проходили более 20 человек, было в конце минувшего года закрыто Следственным комитетом.

Экс-фигуранта дела "Белого легиона" будут судить за патрон
© Sputnik/ Иван Руднев
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"Уголовное дело (…) Белявского по обвинению в хранении патрона передано в суд Ленинского района Минска", — говорится в сообщении на сайте незарегистрированной правозащитной организации "Весна".

Правозащитники уточнили, что минский художник-дизайнер Белявский был задержан оперативниками КГБ в марте 2017 года вместе с другими фигурантами дела "Белого легиона". Ему было предъявлено обвинение в обучении и подготовке к участию в массовых беспорядках, а также в участии в незаконном вооруженном формировании. Под подписку о невыезде он был отпущен из СИЗО КГБ летом минувшего года. В ходе обыска у него был найден патрон, баллистическая экспертиза признала его исправным, и Белявскому было предъявлено обвинение в хранении боеприпасов. Санкция статьи, по которой предъявлено обвинение, предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Подробнее о деле "Белого легиона" можно прочитать здесь >>

Как ранее сообщал Sputnik, дело "Белого легиона" КГБ передал в Следственный комитет летом 2017 года. В конце ноября в СК заявили, что принято решение о прекращении уголовного преследования всех фигурантов дела о незаконном вооруженном формировании.

 
Теги: Минск
 
 
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Минскому художнику-дизайнеру Белявскому грозит до двух лет лишения свободы за хранение боевого патрона.

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