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В Гродненском зоопарке временно поселились африканские гиены и парочка трубкозубов
03.01.2018 13:50 — Новости Общества | Tut.by
Гродненский зоопарк на днях пополнился новыми питомцами. Здесь поселились четыре пары экзотических животных: пятнистые и полосатые гиены, земляные волки и африканские трубкозубы. Последняя пара, бесспорно, самая необычная. Трубкозубы — уникальные млекопитающие, в дикой природе встречающиеся только на африканском континенте. Это животное с телом бобра, ушами кролика, свиным рыльцем и хвостом кенгуру,
Директор Гродненского зоопарка Олег Жданкин заверил, что все новички уже успешно прошли карантин:
— Все четыре пары нам были переданы безвозмездно. Кстати, это редкие обитатели зоопарков. На всей территории СНГ в неволе можно встретить единичных особей трубкозубов и полосатых гиен. Их появление стало своеобразным подарком для наших гостей к Новому году. Нам, правда, пришлось освоить кое-какие тонкости для того, чтобы создать этим специфическим животным комфортные условия. Все они — коренные обитатели Африки, поэтому им требуются особый температурный режим и своеобразное питание. Однако похоже, что адаптация прошла успешно, все новички чувствуют себя хорошо.
Но здесь есть один нюанс: африканские экзоты были получены зоопарком на условиях временного содержания, поэтому тем, кому интересно увидеть редких в наших краях зверей собственными глазами, стоит поторопиться.
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Гродненский зоопарк на днях пополнился новыми питомцами. Здесь поселились четыре пары экзотических животных: пятнистые и полосатые гиены, земляные волки и...
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