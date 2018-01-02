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Какой будет температура в январе и ждать ли крещенских морозов

03.01.2018 14:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Январь будет теплее обычного, но сказать точно, ждать ли нам крещенских морозов, пока сложно. Однако некоторые погодные сайты прогнозируют, что их не будет.


Купание на Крещение в 2016 году. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Январь в этом году будет теплее обычного, температура воздуха ожидается в среднем в течение месяца на 1−2 градуса выше климатической нормы, — рассказывают в Белгидромете.

Климатическая норма у нас в январе от минус 3 °C на юго-западе до минус 6 °C градусов на северо-востоке страны. При этом в этом году наиболее теплой будет первая декада месяца.

Напомним, что в Белгидромете дают прогнозы только на неделю и экспериментальный прогноз на месяц, потому что оправдываемость сезонных прогнозов очень низкая. Поэтому сказать сейчас, будут ли у нас традиционные крещенские морозы, пока сложно. Крещение — 19 января. Именно в этот период, как правило, стоят крепкие морозы. Например, в прошлом году на Крещение была умеренно морозная погода: ночью −5…−11 °С, по юго-восточной половине −12…−16 °С, при прояснениях до -18 °С; днем от 0 по северо-западу до -7 °С по югу. Затем температура начала повышаться.

Если верить некоторым погодным ресурсам, то в Минске на Крещение сильного мороза не будет. Например, сервис gismeteo.by дает информацию о том, что 19 января в столице ожидается 0… -2 °C, а самая минимальная температура в течение месяца 27−28 января: до -9 °C ночью.

BBC Weather дает прогноз по Минску только до 12 января. И в этот день ожидается -3 °С, а ночью -8 °С.

На ресурсе pogoda.by есть прогноз на шесть дней. Согласно нему самые холодные дни в ближайшее время у нас будут 8 и 9 января. Температура ночью опустится до -5 °С.

 
Теги: Минск
 
 
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Январь будет теплее обычного, но сказать точно, ждать ли нам крещенских морозов, пока сложно. Однако, некоторые погодные сайты предвещают, что их не будет.

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