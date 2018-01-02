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Какой будет температура в январе и ждать ли крещенских морозов
03.01.2018 14:01 — Новости Общества | Tut.by
Январь будет теплее обычного, но сказать точно, ждать ли нам крещенских морозов, пока сложно. Однако некоторые погодные сайты прогнозируют, что их не будет.
— Январь в этом году будет теплее обычного, температура воздуха ожидается в среднем в течение месяца на 1−2 градуса выше климатической нормы, — рассказывают в Белгидромете.
Климатическая норма у нас в январе от минус 3 °C на юго-западе до минус 6 °C градусов на северо-востоке страны. При этом в этом году наиболее теплой будет первая декада месяца.
Напомним, что в Белгидромете
Если верить некоторым погодным ресурсам, то в Минске на Крещение сильного мороза не будет. Например, сервис
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Январь будет теплее обычного, но сказать точно, ждать ли нам крещенских морозов, пока сложно. Однако, некоторые погодные сайты предвещают, что их не будет.
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