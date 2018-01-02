Концепция совершенствования ЖКХ утверждена в Беларуси

В постановлении утверждены важнейшие направления совершенствования и развития сферы ЖКХ. Так, власти намерены:

Принять меря для повышения качества ЖКУ

Снизить затраты населения на их предоставление

Повысить эффективность использования жилищного фонда и инфраструктуры ЖКХ

Совершенствовать систему обращения в ТКО и вторичными материальными ресурсами

Поддерживать и улучшать благоустройство населенных пунктов.

Вместе с этим планируется совершенствовать систему соцзащиты населения и тарифную политику в сфере оказания ЖКУ.

Внимание также будет уделяться на улучшение системы финансирования ЖКХ и на инвестирование.

Власти намерены развивать научное обеспечение развития, а также повышение эффективности структуры управления, создание позитивного имиджа и престижности работы в данной сфере.