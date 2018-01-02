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Концепция совершенствования ЖКХ утверждена в Беларуси
03.01.2018 14:35 — Новости Общества | БДГ
В постановлении утверждены важнейшие направления совершенствования и развития сферы ЖКХ. Так, власти намерены:
Вместе с этим планируется совершенствовать систему соцзащиты населения и тарифную политику в сфере оказания ЖКУ.
Внимание также будет уделяться на улучшение системы финансирования ЖКХ и на инвестирование.
Власти намерены развивать научное обеспечение развития, а также повышение эффективности структуры управления, создание позитивного имиджа и престижности работы в данной сфере.
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В постановлении утверждены важнейшие направления совершенствования и развития сферы ЖКХ. Так, власти намерены:
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