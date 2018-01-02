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Концепция совершенствования ЖКХ утверждена в Беларуси
03.01.2018 14:35 — Новости Общества | БДГ
Концепция совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года утверждена Советом министров Беларуси. Соответствующее решение закреплено постановлением №1037 от 29 декабря 2017 года.
Этот документ приняли по итогам республиканского семинара на тему «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», которое состоялось 20 октября прошлого года.
В постановлении утверждены важнейшие направления совершенствования и развития сферы ЖКХ. Так, власти намерены:
Вместе с этим планируется совершенствовать систему соцзащиты населения и тарифную политику в сфере оказания ЖКУ.
Внимание также будет уделяться на улучшение системы финансирования ЖКХ и на инвестирование.
Власти намерены развивать научное обеспечение развития, а также повышение эффективности структуры управления, создание позитивного имиджа и престижности работы в данной сфере.
О готовности проекта концепции модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года
Он отметил, что подготовлен ряд законопроектов, определяющих изменения и дополнений в Жилищный кодекс, среди которых проекты 5 указов по госпрограмме «Чистая вода».
Напомним, согласно
Сообщалось, что в 2017 году тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги повысятся еще два раза, а к 2018 году придется платить
В январе минувшего года правительство приняло
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Концепция совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года утверждена Советом министров Беларуси. Соответствующее решение закреплено...
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