Концепция совершенствования ЖКХ утверждена в Беларуси

Концепция совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года утверждена Советом министров Беларуси. Соответствующее решение закреплено постановлением №1037 от 29 декабря 2017 года.

Этот документ приняли по итогам республиканского семинара на тему «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», которое состоялось 20 октября прошлого года.

В постановлении утверждены важнейшие направления совершенствования и развития сферы ЖКХ. Так, власти намерены:

Принять меря для повышения качества ЖКУ

Снизить затраты населения на их предоставление

Повысить эффективность использования жилищного фонда и инфраструктуры ЖКХ

Совершенствовать систему обращения в ТКО и вторичными материальными ресурсами

Поддерживать и улучшать благоустройство населенных пунктов.

Вместе с этим планируется совершенствовать систему соцзащиты населения и тарифную политику в сфере оказания ЖКУ.

Внимание также будет уделяться на улучшение системы финансирования ЖКХ и на инвестирование.

Власти намерены развивать научное обеспечение развития, а также повышение эффективности структуры управления, создание позитивного имиджа и престижности работы в данной сфере.

О готовности проекта концепции модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года сообщил 19 октября на открытии республиканского семинара по совершенствованию системы ЖКХ вице-премьер Анатолий Калинин.

Он отметил, что подготовлен ряд законопроектов, определяющих изменения и дополнений в Жилищный кодекс, среди которых проекты 5 указов по госпрограмме «Чистая вода».

Напомним, согласно постановлению Совета министров от 24 августа 2017 года, с 1 сентября тарифы, субсидируемые государством, на электроэнергию, отопление, горячее водоснабжение и газ, проиндексированы. В результате в среднем они стали выше на 8%.

Сообщалось, что в 2017 году тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги повысятся еще два раза, а к 2018 году придется платить 100% стоимости ЖКУ .