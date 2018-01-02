ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Концепция совершенствования ЖКХ утверждена в Беларуси

03.01.2018 14:35 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Концепция совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года утверждена Советом министров Беларуси. Соответствующее решение закреплено постановлением №1037 от 29 декабря 2017 года.

Этот документ приняли по итогам республиканского семинара на тему «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», которое состоялось 20 октября прошлого года.

В постановлении утверждены важнейшие направления совершенствования и развития сферы ЖКХ. Так, власти намерены:

  • Принять меря для повышения качества ЖКУ
  • Снизить затраты населения на их предоставление
  • Повысить эффективность использования жилищного фонда и инфраструктуры ЖКХ
  • Совершенствовать систему обращения в ТКО и вторичными материальными ресурсами
  • Поддерживать и улучшать благоустройство населенных пунктов.

Вместе с этим планируется совершенствовать систему соцзащиты населения и тарифную политику в сфере оказания ЖКУ.

Внимание также будет уделяться на улучшение системы финансирования ЖКХ и на инвестирование.

Власти намерены развивать научное обеспечение развития, а также повышение эффективности структуры управления, создание позитивного имиджа и престижности работы в данной сфере. 

О готовности проекта концепции модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года сообщил 19 октября на открытии республиканского семинара по совершенствованию системы ЖКХ вице-премьер Анатолий Калинин.

Он отметил, что подготовлен ряд законопроектов, определяющих изменения и дополнений в Жилищный кодекс, среди которых проекты 5 указов по госпрограмме «Чистая вода».

Напомним, согласно постановлению Совета министров от 24 августа 2017 года, с 1 сентября тарифы, субсидируемые государством, на электроэнергию, отопление, горячее водоснабжение и газ, проиндексированы. В результате в среднем они стали выше на 8%.

Сообщалось, что в 2017 году тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги повысятся еще два раза, а к 2018 году придется платить 100% стоимости ЖКУ.  

В январе минувшего года правительство приняло решение о постепенном повышении тарифов на ЖКУ к концу года до 75%, к концу 2018-го граждане Беларуси будут возмещать затраты на оказание коммунальных услуг на 100%. Согласно опубликованному постановлению правительства №18 от 24 января 2017 года, был утвержден комплекс мер по реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы. 

 
 
Ссылка на источник 92
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концепция совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года утверждена Советом министров Беларуси. Соответствующее решение закреплено...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Какой будет температура в январе и ждать ли крещенских морозов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика