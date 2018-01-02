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В Браславском районе закрыли детдом. Воспитанников устроили, но многие сотрудники пока без работы

03.01.2018 14:59 — Новости Общества | Tut.by  
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С 1 января закрылся детский дом в агрогородке Друя Браславского района Витебской области, который просуществовал 20 лет. Сейчас здесь идет процедура ликвидации.


Один из корпусов детского дома в Друе. Фото: Игорь Матвеев

— Из 39 воспитанников 15 устроены в дома семейного типа и приемные семьи, отданы под опеку. Еще 24 ребенка, в основном, это дети постарше, — распределены в другие детские дома в Витебской области, — сообщили TUT.BY в администрации детдома.

По данным на сентябрь 2017 года, в учреждении работали 57 человек. Это примерно 12% от трудоспособного населения Друи (в агрогородке живет около тысячи человек). Некоторые работали тут семьями: таких было 10 человек. Два сотрудника — многодетные, пятеро — пенсионеры.

Пока работу нашли только 8 человек. Кто-то устроился в местную среднюю школу, кто-то уехал в другой район и нашел вакансии в детсаду.

— Есть и другие сотрудники, которые планируют уезжать из Друи, чтобы трудоустроиться уже на новом месте. На биржу труда пока еще никто не обращался — ведь прошло только три дня без работы. Да и в основном люди предпочитают сами устраиваться. Таких людей, чтобы опустили руки в этой ситуации, — нет. Каждый надеется на лучшее, — говорят в администрации.

Что касается зданий детдома — а это целый комплекс из трех больших построек, то сюда в новом учебном году планируют перевести Друйскую среднюю школу.

Напомним, о том, что детдом подлежит ликвидации с 1 января, сотрудники узнали в июле 2017 года из документов, которые получили из облисполкома.

Областные власти объясняют ликвидацию детдома «оптимизацией сети учреждений образования в регионе». «Оптимизация», в свою очередь, связана с «устойчивой тенденцией сокращения числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направляемых на воспитание в интернатные учреждения». По данным облисполкома, количество таких детей на Витебщине за последние 5 лет сократилось на 54%. В интернаты попадает все меньше детей по двум причинам: уменьшилась рождаемость, а сирот чаще устраивают на семейные формы воспитания.

 
 
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Из 39 воспитанников 15 устроены в дома семейного типа и приемные семьи, еще 24 человека, в основном, это дети постарше, - распределены в другие детские дома Витебской...

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