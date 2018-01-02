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В четырехлетнего ребенка попала петарда. Минздрав рассказал о пострадавших в новогоднюю ночь

03.01.2018 15:14 — Новости Общества | Tut.by  
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С 28 декабря по сегодняшний день за медпомощью в результате применения пиротехники обратились 64 человека. 18 человек пришлось госпитализировать, сообщает БЕЛТА.


Сегодня на пресс-конференции представитель Минздрава рассказал, сколько белорусов пострадали в Новый год и предновогодние дни.

— С 28 декабря по сегодняшний день за медпомощью в результате применения пиротехники обратились 64 человека. Это довольно большое число. Амбулаторно оказана помощь 46 людям, 18 человек госпитализированы, — цитирует БЕЛТА Олега Панчука, начальника отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Минздрава.

Среди пострадавших есть дети. Например, 11-летний ребенок из Бересткой области пытался сделать взрывной пакет, но получил рваную рану кисти. Госпитализацией Новый год закончился и для 14-летнего подростка. У парня в руках взорвалась петарда.

В Минздраве рассказали, что самыми маленькими потерпевшими оказались дети 4 и 5 лет. Пятилетний малыш получил ожоги рук, предплечья и грудной клетки в результате применения пиротехники, а четырехлетний — термический ожог правого предплечья (до 5% тела) — в него попал салют.

 
 
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С 28 декабря по сегодняшний день за медпомощью в результате применения пиротехники обратились 64 человека. 18 человек пришлось госпитализировать, сообщает БЕЛТА.

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