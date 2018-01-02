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Землетрясение и долгая жизнь: что предсказал Нострадамус на 2018 год
03.01.2018 16:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Самый известный труд пророка получил название "Предсказания Мишеля Нострадамуса". Свои мысли Нострадамус изложил в четверостишиях, которые называются катрены — многие из них и сегодня остаются неразгаданными. Кроме того, катрены изложены аллегорично, без указания конкретных мест, потому каждый раз слова пророка трактуются по-разному.
Уже более 400 лет его книги пользуются популярностью. В пророчества Нострадамуса можно слепо верить, а можно не принимать их во внимание вовсе, так или иначе, оглядываясь назад, люди сходятся во мнении, что крупномасштабные предсказания французского астролога сбываются.
К сожалению, зафиксированные видения Нострадамуса на 2018 год не сулят практически ничего хорошего. По его мнению, кульминацией года станет война. Основные предсказания пророка — в подборке Sputnik.
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Согласно утверждениям французского астролога, алхимика и врача, события наступившего года станут тяжелыми испытаниями для всего человечества.
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