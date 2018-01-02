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Прокуратура проверила предпрятия "Гродномелиоводхоза" и нашла много нарушений

03.01.2018 17:25 — Новости Общества | Tut.by  
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В областном унитарном предприятии «Гродномелиоводхоз" и его 14 дочерних унитарных предприятиях были проверено соблюдение антикоррупционного законодательства, а также реализация Государственной программы развития аграрного бизнеса. Прокуратура нашла нарушения, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.


Например, не всегда запрашивались и проверялись декларации о доходах и имуществе у руководителей подведомственных организаций, работа комиссий по профилактике коррупционных правонарушений не контролировалась, а запланированные ею мероприятия носили формальный характер. Такие нарушения нашли в Волковысском, Мостовском, Островецком, Щучинском предприятиях мелиоративной системы.

Обязательства по соблюдению ограничений, установленных статьями закона «О борьбе с коррупцией», были подписаны не всеми работниками, относящимися к категории государственных должностных лиц, их формы содержали ссылки на нормы, утратившие силу.

В Скидельском и Островецком дочерних предприятиях работники по личным делам выезжали за границу. При этом в табели учета рабочего времени данные сведения не вносились, заработная плата таким сотрудникам, отсутствовавшим на работе, все равно начислялась.

Также нашли нарушения при закупках товаров, работ и услуг в головной организации, а также в Лидском, Щучинском, Новогрудском, Мостовском, Дятловском, Волковысском дочерних предприятиях.

Должностными лицами Зельвенского подразделения в результате завышения стоимости выполненных работ по одному из объектов, заказчиком которого являлся «Гроднооблгаз», предприятию был причинен ущерб на сумму 61 тысяча рублей.

Также на некоторых предприятиях неправильно заключались договоры подряда, а некоторые объекты принимались в эксплуатацию без заключений госнадзора.

В итоге шесть руководителей предприятий привлечены к административной ответственности, семерым директорам прокуроры районов объявили официальные предупреждения о недопустимости нарушения закона. Также прокуратура вынесла
3 предписания и внесла10 представлений в адрес руководителей предприятий мелиоративных систем области с требованием устранить нарушения.

 
 
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