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Минздрав: заболеваемость ОРИ в Беларуси находится на обычном уровне

03.01.2018 17:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв – Sputnik. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Беларуси находится в пределах нормы, сообщили Sputnik специалисты Министерства здравоохранения страны.

Минздрав: заболеваемость ОРИ в Беларуси находится на обычном уровне
© Sputnik/ Максим Богодвид
Медики: грипп атакует белорусов уже в конце января

В конце декабря в социальных сетях начали появляться сообщения о якобы переполненных отделениях больниц и заметно выросшем количестве случаев заболеваемости в первую очередь пневмонией. Минздрав успокоил граждан: паниковать не следует.

"Ситуация по заболеваниям инфекциями нижних дыхательных путей, к которым относится и пневмония, находится в рамках обычной сезонной ситуации. Примерно в это время ежегодно по начало февраля марта наблюдается рост заболеваемости ОРИ. Иногда так бывает, что осложнением респираторных инфекций может быть и пневмония", – рассказала главный внештатный пульмонолог Минздрава Елена Давидовская.

Как напомнила медик, пневмония, или воспаление легких – острое заболевание, которое может быть как вирусным, так бактериальным. По словам Давидовской, уже десять лет заболеваемость пневмонией стабильная, происходит лишь небольшой рост с середины зимы до начала весны. Сейчас все пульмонологические отделения заполнены, однако подобное происходит всегда, и говорить о выходящем за рамки росте заболеваемости пневмонией нельзя.

В целом спокойная ситуация и с другими острыми респираторными инфекциями.

"Заболеваемость ОРИ находится на достаточно низком уровне – сейчас она на 30% ниже, чем была на предыдущей неделе, и на 36% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. За последнее время не было выявлено гриппозных вирусов, лишь несколько случаев пару недель назад", – рассказала Sputnik замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Инна Карабан.

Большинство случаев заболеваний острыми респираторными заболеваниями сегодня связано с аденовирусами. Также встречаются риновирусы, бокавирусы и некоторые другие виды. Однако ни о каких опасных инфекциях медики пока не говорят.

 
Теги: Минск
 
 
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Заболеваемость пневмонией – в пределах сезонных колебаний, случаи гриппа в последние недели выявлены не были.

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