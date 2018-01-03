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Еще один мост в Гомельской области признали аварийным
03.01.2018 18:12 — Новости Общества | Tut.by
Еще один мост в Гомельской области признан аварийным. Это переправа через реку Сож в направлении областного центра. Грузовики направляют в объезд, для легковых движение пока не перекрывали. Аналогичный мост в Житковичском районе недавно закрыли. Об этом
Мост связывает объездную дорогу, которая ведет в областной центр — это участок республиканской трассы M8 (Граница России — Витебск — Гомель — граница Украины).
Еще в конце декабря специалисты стали изучать состояние моста и
Экспертиза показала: из-за коррозии в одном из блоков моста пришла в негодность арматура. Поэтому теперь машины массой более 5 тонн следуют через город, объездной путь — около 8 км.
На подходах к мосту уже размещены предупреждения для водителей. Движение для легковых автомобилей пока открыто.
«Вид ремонта и сроки данного ремонта будут определены Министерством транспорта в ближайшее время», — рассказал начальник управления эксплуатации автомобильных дорог «Гомельавтодора» Сергей Мозгов.
Видео: ОНТ
Это типовой автомобильный мост, таких в Беларуси еще четыре. И у всех — одни и те же «возрастные» проблемы. 30 лет назад, когда их только начали возводить, у строителей еще не было технологий и качественных материалов, что привело к износу.
Напомним, в начале декабря в Житковичском районе закрыли для движения автомобильный
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Движение запрещено только для машин массой более 5 тонн. Остальные пользуются мостом как обычно.
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