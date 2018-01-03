Николай Лукашенко поучаствовал в новогоднем шоу и подарил дому-интернату львиноголовых кроликов

Ученики Острошицко-Городокской школы, в которой учится младший сын президента, организовали «Новогодний огонек» для жителей подшефного дома-интерната для пенсионеров и инвалидов, сообщает БЕЛТА .



Николай Лукашенко вынес на сцену львиноголовых кроликов. Фото: БелТА

Школьники спели знакомые разным поколениям песни, прочитали известные басни и монологи, сыграли на фортепиано и представили яркие танцевальные номера.



Фото: БЕЛТА

Участником концерта стал и младший сын президента Николай Лукашенко.



Фото: БЕЛТА

По традиции гости приехали в подшефный дом-интернат с подарками. Самым неожиданным стали два львиноголовых кролика из хозяйства Александра Лукашенко.



Фото: БЕЛТА

Кролики быстро освоились и с удовольствием шли на руки к новым хозяевам, которые пообещали окружить их вниманием и заботой, пишет БЕЛТА. Также в качестве новогодних подарков дети передали сладости и мед с подворья президента.



Фото: БелТА



Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/ucheniki-ostroshitsko-gorodokskoj-shkoly-organizovali-dlja-zhitelej-doma-internata-novogodnij-ogonek-282964−2018/

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна Ученики Острошицко-Городокской школы уже не в первый раз отмечают Новый год с жителями дома-интерната для пенсионеров и инвалидов. Их дружба завязалась еще во время посещения этого учреждения Президентом Беларуси, когда одним из сюрпризов для проживающих в интернате стал спектакль в исполнении класса, где учится Николай Лукашенко. Семья главы государства всегда принимает активное участие в большом новогоднем благотворительном марафоне. В этот раз старшие сыновья Виктор и Дмитрий Лукашенко вместе со своими семьями в рамках акции «Наши дети» поздравили с праздниками воспитанников детского дома семейного типа Риты и Сергея Кундиковых в Кличеве и приюта при педагогическом центре Московского района Минска .-0-Читать полностью:При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Дом-интернат не в первый раз получает подарки от президента и его младшего сына. Год назад Николай Лукашенко сыграл в новогоднем спектакле льва из мультика «Мадагаскар» и передал подопечным интерната молочные продукты.



Скриншот из телерепортажа на tvr.by



Фото: БЕЛТА

— Это наша домашняя продукция. Мы готовим из собственного молока творог, сметану и все молочные продукты. Вот вам привезли молоко, творог, — рассказал тогда Николай Лукашенко, демонстрируя подарки.

В сентябре младший сын президента передал с одноклассниками в интернат 6 тонн арбузов , выращенных на президентском поле.