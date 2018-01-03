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Николай Лукашенко поучаствовал в новогоднем шоу и подарил дому-интернату львиноголовых кроликов
03.01.2018 18:06 — Новости Общества | Tut.by
Ученики Острошицко-Городокской школы, в которой учится младший сын президента, организовали «Новогодний огонек» для жителей подшефного дома-интерната для пенсионеров и инвалидов, сообщает
Школьники спели знакомые разным поколениям песни, прочитали известные басни и монологи, сыграли на фортепиано и представили яркие танцевальные номера.
Участником концерта стал и младший сын президента Николай Лукашенко.
По традиции гости приехали в подшефный дом-интернат с подарками. Самым неожиданным стали два львиноголовых кролика из хозяйства Александра Лукашенко.
Кролики быстро освоились и с удовольствием шли на руки к новым хозяевам, которые пообещали окружить их вниманием и заботой, пишет БЕЛТА. Также в качестве новогодних подарков дети передали сладости и мед с подворья президента.
Ученики Острошицко-Городокской школы уже не в первый раз отмечают Новый год с жителями дома-интерната для пенсионеров и инвалидов. Их дружба завязалась еще во время посещения этого учреждения Президентом Беларуси, когда одним из сюрпризов для проживающих в интернате стал спектакль в исполнении класса, где учится Николай Лукашенко. Семья главы государства всегда принимает активное участие в большом новогоднем благотворительном марафоне. В этот раз старшие сыновья Виктор и Дмитрий Лукашенко вместе со своими семьями в рамках акции «Наши дети» поздравили с праздниками воспитанников детского дома семейного типа Риты и Сергея Кундиковых в Кличеве и приюта при педагогическом центре Московского района Минска.-0-
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Дом-интернат не в первый раз получает подарки от президента и его младшего сына. Год назад Николай Лукашенко сыграл в новогоднем спектакле льва из мультика «Мадагаскар» и передал подопечным интерната молочные продукты.
— Это наша домашняя продукция. Мы готовим из собственного молока творог, сметану и все молочные продукты. Вот вам привезли молоко, творог, —
В сентябре младший сын президента передал с одноклассниками в интернат
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Ученики Острошицко-Городокской школы, в которой учится младший сын президента, организовали "Новогодний огонек" для жителей подшефного дома-интерната для...
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