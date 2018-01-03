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Эйфелеву башню закрыли в Париже из-за плохой погоды
03.01.2018 18:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв — Sputnik. Ураган " Элеанор" принес в столицу Франции сильный ветер, из-за непогоды главную достопримечательность Парижа пришлось закрыть.
В заявлении администрации Эйфелевой башни говорится, что она закрыта для посетителей в связи с неблагоприятными погодными условиями.
По информации французских синоптиков, скорость ветра в столице страны местами достигает 140 километров в час. Оранжевый уровень опасности ввели в 51 департаменте Франции.
Французская экстренная служба сообщила, что из-за урагана в нескольких департаментах пострадали девять человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.
Ранее стало известно, что 200 тысяч домов оказались отрезаны от подачи электроэнергии из-за стихии.
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Оранжевый уровень опасности ввели в 51 департаменте Франции, 200 тысяч домов оказались отрезаны от подачи электроэнергии.
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