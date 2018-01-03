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Две швейные фабрики почти на 600 рабочих мест откроют в Кричеве и Бобруйске

03.01.2018 18:46 — Новости Общества | Tut.by  
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В Кричеве и Бобруйске в первом квартале 2018 года откроют швейные производства частного унитарного предприятия «Шарм Премьер». Здесь будет выпускаться российская молодежная линия одежды «Твое», сообщила директор предприятия Татьяна Андрущишина.


Фото: avito.ru

В Кричеве производственный участок развернется на арендуемых свободных площадях филиала «Кричевский завод резиновых изделий» ОАО «Белшина». Уже закуплено самое современное швейное и трикотажное оборудование, ведется подготовка и обучение швей.

Производство планируется запустить 29 января. Здесь будет создано около 350 рабочих мест, а мощность производства составит порядка 300 тыс. единиц готовых изделий в месяц.

Аналогичное производство будет введено в эксплуатацию в марте в Бобруйске на арендованных площадях. Здесь планируется создать около 240 рабочих мест и выпускать ежемесячно около 200 тыс. единиц изделий.

— Продукция будет производиться из давальческого сырья и экспортироваться в Россию. Первоначально она будет поступать на склады в подмосковный Чехов, откуда распределяться в торговую сеть ООО «Твое», в том числе и в Беларусь, где на сегодняшний день уже насчитывается около 40 фирменных магазинов, — сказала Татьяна Андрущишина.

Она подчеркнула, что Могилевская область для размещения крупных швейных производств выбрана не случайно — прежде всего инвесторов привлекли благоприятные условия для работы, наличие квалифицированных кадров, хорошая логистика и близость к российской границе. На новых производствах будет изготавливаться одежда для молодежи, в основном футболки, брюки, юбки, шорты, джемпера, бриджи, поло, майки.

Предприятие «Шарм Премьер» (Барановичи, дочернее предприятие Смоленской трикотажной фабрики «Шарм», входит в состав холдинга «Русский трикотаж») работает в Беларуси с 2006 года. За это время организовано 3 цеха, где на сегодня работает 236 швей, а всего создано 360 рабочих мест. Предприятие выпускает около 250 тыс. единиц изделий в месяц. В декабре 2017 года начал работу производственный участок «Шарм Премьера» в Витебске.

 
Теги: Витебск
 
 
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