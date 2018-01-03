На площади у центрального рынка Бобруйска появилась точка бесплатного Wi-Fi

В Бобруйске на площади у Центрального рынка появилась зона бесплатного Wi-Fi. Трафик на скорости до 100 Мбит/сек раздает телеком-оператор velcom.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

К бесплатному интернету можно подключиться на пересечении улиц Социалистической и Карла Маркса. В этом месте находится самая известная скульптура города — Бобр. Место людное, в теплое время года пользуется большой популярностью у жителей города и туристов.

Чтобы воспользоваться бесплатным интернетом, нужно найти Wi-Fi-точку и пройти идентификацию через портал авторизации по стандартной схеме — с получением пароля по СМС.

Запуск точки бесплатного Wi-Fi приурочили к подключению в Бобруйске тысячи пользователей GPON-сети. Райцентр стал первым городом, с которого телеком-оператор начал развитие новой технологии фиксированного доступа.