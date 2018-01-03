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На площади у центрального рынка Бобруйска появилась точка бесплатного Wi-Fi
03.01.2018 18:45 — Новости Общества | Tut.by
В Бобруйске на площади у Центрального рынка появилась зона бесплатного Wi-Fi. Трафик на скорости до 100 Мбит/сек раздает телеком-оператор velcom.
К бесплатному интернету можно подключиться на пересечении улиц Социалистической и Карла Маркса. В этом месте находится самая известная скульптура города — Бобр. Место людное, в теплое время года пользуется большой популярностью у жителей города и туристов.
Чтобы воспользоваться бесплатным интернетом, нужно найти Wi-Fi-точку и пройти идентификацию через портал авторизации по стандартной схеме — с получением пароля по СМС.
Запуск точки бесплатного Wi-Fi приурочили к подключению в Бобруйске тысячи пользователей GPON-сети. Райцентр стал первым городом, с которого телеком-оператор начал развитие новой технологии фиксированного доступа.
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Передатчик установил телеком-оператор velcom.
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