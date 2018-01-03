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Лукашенко выразил соболезнования после страшной аварии в Перу

03.01.2018 19:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко выразил своему перуанскому коллеге Педро Пабло Кучински соболезнования в связи с падением в пропасть пассажирского автобуса, в результате которого погибли более 40 человек, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе главы государства.

Лукашенко выразил соболезнования после страшной аварии в Перу
© Sputnik/
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Автобус столкнулся с грузовой фурой в 70 километрах от Лимы на серпантине, поворот которого больше известен как "Поворот дьявола". После этого автобус с пассажирами рухнул в 100-метровую пропасть.

"В Беларуси с глубокой печалью и болью восприняли сообщение о многочисленных жертвах в результате падения в пропасть пассажирского автобуса недалеко от города Лима", – говорится в телеграмме Лукашенко, направленной Кучински.

В телеграмме президент Беларуси выразил соболезнования народу Перу, а также близким и родным людей, которые трагически погибли в этой страшной аварии.

По последним данным, в ДТП погибли 48 человек. Как уже сообщило министерство транспорта и коммуникаций, по предварительной информации, и автобус, и фура ехали на опасном повороте с превышением скорости.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, и автобус, и фура ехали на опасном повороте с превышением скорости.

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