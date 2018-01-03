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В Светлогорске трое малышей ушли из детского сада и уехали на поезде в Жлобин

04.01.2018 00:06 — Новости Общества | Tut.by  
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3 января сотрудники светлогорской милиции были подняты по тревоге. Из детского сада № 21 вечером ушли трое мальчиков 3−4 лет, сообщает телекомпания "Ранак".

— Сообщение от одного из родителей о том, что придя в детский сад за трехлетним сыном, он не нашел ребенка, поступило в 17.30, — рассказал старший оперативный дежурный службы милиции общественной безопасности Светлогорского РОВД Дмитрий Исаенко. — Сразу же поступил звонок от другого родителя, который рассказал, что в дошкольном учреждении его жена также не смогла найти ребенка.

На место происшествия были направлены сотрудники ИДН, следственно-оперативной группы, уголовного розыска, по тревоге был поднят личный состав РОВД. Милиционеры обзванивали службы такси и РОЧС. К поиску было решено подключить и средства массовой информации, но правоохранители сработали оперативно.

— Уже в 18.11 поступило сообщение о том, что дети найдены. В дизель-поезде, следующем до Жлобина, на подъезде к станции Мормаль, сотрудники милиции обнаружили трех мальчиков без сопровождения взрослых, — раскрывает подробности Дмитрий Исаенко. — До Жлобина дети ехали под присмотром правоохранителей. Затем малышей доставили в линейный отдел милиции, где связались со светлогорскими правоохранителями. Фотографии детей жлобинские милиционеры выслали при помощи мобильного приложения и родители подтвердили, что найденные мальчики их.

Малышей привезли из Жлобина в этот же вечер. По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой предстоит выяснить, почему дети самостоятельно смогли уйти из дошкольного учреждения.

 
 
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Из детского сада № 21 вечером ушли трое мальчиков 3−4 лет.

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