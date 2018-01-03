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В МВД рассказали о семилетней стройке СИЗО в Колядичах, куда из центра Минска переедет Володарка
04.01.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by
В начале декабря TUT.BY
Напомним, что в 2010 году в промзоне в Колядичах началось строительство комплекса зданий и сооружений следственного изолятора и республиканской общесоматической больницы для заключенных. Первоначально сдать его планировали в 2015 году, но позже сроки перенесли до 2020.
В письме за подписью заместителя начальника Департамента исполнения наказаний МВД Андрея Дайлиды поясняют, что сейчас идет строительство первой и второй очередей — больницы и зданий следственного изолятора.
Республиканскую общесоматическую больницу планируют ввести в эксплуатацию в 2018 году. Сейчас ее готовность составляет 75%.
А вот строительная готовность зданий и сооружений СИЗО — около 12%. На сегодня возведены коробки хозяйственных, административного корпусов, а также ведутся работы по кладке стен общежития для сотрудников.
Во вторую очередь также входит кухня с вольером для собак, режимно-бытовой корпус, склад для хранения вещей, спортивно-культурный центр для сотрудников. Эти объекты строить еще не начинали.
Начало работ по возведению режимно-бытового корпуса, где будут содержаться подследственные, запланировано на 2018 год. До 2020 года его должны сдать.
В МВД рассказывают также о финансировании объекта.
— В течение 2016 года для нужд объекта было выделено меньше финансовых средств, чем запланировано. Работы велись с меньшими темпами. Финансирование в необходимых объемах было возобновлено с апреля 2017 года (по паспорту объекта — это начало строительства второй очереди — Прим. TUT.BY), соответственно, и строительно-монтажные работы продолжились по графикам производства работ.
Задержек в финансировании, как поясняют в МВД, сейчас нет. Средства выделяются в соответствии с планами, утверждаемыми в начале каждого года.
Напомним, в 2015 году согласно указу президента № 288, новый СИЗО должны были уже сдать. Но в 2013 году выявили факты взяточничества и хищения стройматериалов, и финансирования на объект не хватило. В 2015 году для сдачи комплекса поставили новые сроки — 2020 год.
В Колядичи переедет Володарка, а Пищаловский замок, который после обрушения одной из башен находится в аварийном состоянии, планируют отдать городу. Ориентировочно это произойдет в том же 2020 году.
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Узнали, когда начнут строить корпус для подследственных.
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