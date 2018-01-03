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Австралия будет экспортировать медицинскую марихуану

04.01.2018 09:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв — Sputnik. Правительство Австралии легализовало экспорт медицинской марихуаны, об этом сообщает издание Courier Mail, со ссылкой а слова министра здравоохранения Грега Ханта.

Австралия будет экспортировать медицинскую марихуану
© Sputnik / Александр Шурмелев
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"Мы привносим такие изменения, потому что растущее производство продуктов из медицинской марихуаны сталкивается с возрастающей конкуренцией со стороны импорта", — объяснил он.

Правительство страны пошло на такой шаг, чтобы простимулировать только развивающуюся промышленность по производству медицинской марихуаны. "Разрешение на экспорт поможет развивающемуся внутреннему рынку расти дальше", — подчеркнул Хант.

Употребление и производство каннабиса в медицинских целях легализовали в Австралии в 2016 году. Однако правительство каждого отдельного штата само решает, разрешать ли медицинскую марихуану на своей территории. Кроме того, все предприятия, желающие заняться этим видом деятельности, должны пройти жесткие процедуры контроля со стороны властей. С ноября 2016 года производить каннабис позволили в двух штатах страны Виктории и Новом Южном Уэльсе.

 
Теги: Минск
 
 
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Правительство разрешило предприятиям, производящим медицинскую продукцию из каннабиса, вывозить ее из страны, чтобы простимулировать внутренний рынок.

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